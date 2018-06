Politecnico di Milano migliore ateneo italiano La classifica|Il grafico

Università - Politecnico di Milano al top : è la migliore posizione mai raggiunta da un’italiana : La prima tra le Università nazionali, ormai da quattro stagioni, è il Politecnico di Milano, che raggiunge la posizione numero 156 in una graduatoria che conta ben 863 accademie nei cinque continenti considerate dal Qs World University Rankings. È il miglior risultato di un'Università italiana di sempre.Continua a leggere

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' : Vogliamo rigenerare la città anche sotto questo punto vista, affinché possa identificarsi, come accade per altre grandi città del mondo, con i suoi parchi urbani", ha aggiunto. Tra gli obiettivi di ...

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Più verdi, vivibili e resilienti. Così saranno la Milano del 2030 e la sua area metropolitana negli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio cui il Comune sta lavorando. Se ne è parlato alla Triennale di Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell'

Università : cordata Politecnico Milano avanza nel Competence Center : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Il Politecnico di Milano ha risposto lo scorso aprile al bando del Ministero dello Sviluppo Economico e la proposta è stata selezionata con il massimo punteggio per la successiva fase di negoziazione. La Commissione di esperti, nominati dal Mise e dal Miur, ha valutato sia le capacità tecnico-organizzative dei componenti del partenariato che la qualità e la solidità economico-finanziaria complessiva della ...

Tlc - Politecnico Milano : Scoperta nuova proprietà del grafene : Roma, 21 mag. , askanews, I ricercatori del progetto Graphene Flagship hanno mostrato per la prima volta una rivoluzionaria proprietà del grafene: la capacità di generare luce alla terza armonica ...

Milano : Politecnico e Statale uniti al Festival dello sviluppo sostenibile : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Politecnico e Università degli studi di Milano rinnovano la partecipazione all'edizione 2018 del Festival dello sviluppo sostenibile con un ricco calendario di eventi aperti città: seminari, workshop, concerti, spettacoli, dimostrazioni, attività interattive per grandi

Un'IA sviluppata dal Politecnico di Milano può creare da zero nuovi livelli di DOOM : Per realizzare un videogioco servono risorse e moltissimo tempo a disposizione, proprio per questo negli ultimi anni stanno nascendo strumenti che permettano ai team di risparmiare tempo e denaro in diversi aspetti dello sviluppo. L'ultimo di questi è GAN, la generative adversarial network, Un'IA sviluppata dal Politecnico di Milano in grado di costruire da zero interi livelli di DOOM.Come riporta la BBC, GAN è composta da due reti neurali, ...

Turismo 4.0 e Politecnico di Milano : i consulenti di viaggio CartOrange diventano un caso di studio : CartOrange, la più importante azienda italiana di consulenti di viaggio, è fra le realtà scelte come partner dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che dal 2014 studia l’impatto delle nuove tecnologie sull’evoluzione del settore travel nel nostro Paese. Nel corso del 2018 l’azienda, specialista dei viaggi esperienziali su misura, collaborerà con l’Osservatorio in particolare sul ...

Milano : domani firma accordo Brera-Politecnico per ex scali ferroviari : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - A seguito della firma della convenzione tra l’Accademia di Belle Arti di Brera, il Comune di Milano e FS Sistemi Urbani per l'utilizzo degli ex magazzini ferroviari ex Scalo Farini, domani alle 11 si terrà presso l’Urban Center di galleria Vittorio Emanuele, la firma del