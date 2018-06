Pisa | Senegalesi attaccano carabinieri durante blitz Salvini | ' Tolleranza Zero' VIDEO

Blastingnews

: Ambulanti senegalesi aggrediscono 2 carabinieri - Corriere : Ambulanti senegalesi aggrediscono 2 carabinieri - ricrrooll : RT @RogerHalsted: Abusivismo, degrado e #carabinieri presi a pugni dagli africani: così la #sinistra ha ridotto l'#Italia - GiorgioMorresi : RT @RogerHalsted: Abusivismo, degrado e #carabinieri presi a pugni dagli africani: così la #sinistra ha ridotto l'#Italia -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Nel pomeriggio di ieri, alcunisono stati aggrediti ada un gruppo di. Le autorita' erano intente a sequestrare gli oggetti contraffatti e venduti in maniera abusiva. Dopo questo episodio, il ministro degli Interni ha subito riconfermato la propria tesi in merito ai rimpatri immediati degli immigrati in clandestinita'. L'aggressione I militari erano dediti a contrastare l'abusivismo commerciale, con il sequestro di ben 160 borse che erano state disposte sui teli per la vendita in strada. E' bastato poco perché iniziassero le parole pesanti, gli spintoni, i calci e i pugni alla cieca. Un africano di origine senegalese ha preso a calci e pugni due, che hanno riportato delle ferite: uno presenta una frattura del setto nasale, mentre l'altro una distorsione al dito di una delle mani. I, ormai accerchiati dai, ...