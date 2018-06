“Pino è” del 07 06 2018 – Il concerto-tributo a Pino Daniele in diretta su Rai 1

“Pino Daniele. Il tempo resterà” su Rai5 il docu-film dedicato all’uomo del blues : Un “nero a metà”, un uomo in blues capace di parlare un linguaggio aperto a tutti. Rai Cultura racconta Pino Daniele con il docu-film di Giorgio Verdelli “Pino Daniele. Il tempo resterà”, in onda mercoledì 30 maggio alle 21.15 su Rai5. Attraverso immagini inedite, testimonianze di amici e artisti e tanta musica, il film è l’occasione per quanti amano il bluesman partenopeo di ritrovare le sue interpretazioni più celebri e seguire il suo percorso ...