Pino Daniele | vecchi e nuovi fan al concerto tra brividi e ' Appucundria'

IL VOLO/ Tributo a Pino Daniele : "Purtroppo non abbiamo mai avuto il piacere di duettare con lui" (Pino è) : Domani sera il trio di tenori, Il VOLO , parteciperà al concerto evento in ricordo di Pino Daniele , " Pino è". Ecco con chi canteranno e i progetti futuri(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 23:25:00 GMT)

Napoli - la lunga notte di Pino Daniele : il concerto evento al San Paolo. Tanti tributi - le donne le migliori : Quarantacinquemila spettatori, 7 km di cavi, 144 casse, 320 tecnici, 500 uomini impiegati per la sicurezza. Numeri da grande evento per quello che gli organizzatori definiscono «il più...

È la notte di Pino Daniele - in 45mila al mega-concerto : Bastava esserci, per respirare il profumo di una Napoli avvolta in un caldo abbraccio per il suo lazzaro felice Pino Daniele. Lo Stadio San Paolo si è inchinato al musicista napoletano scomparso all'...