Pino Daniele | lo sfogo della moglie prima del concerto a Napoli | ' Dopo la sua morte

San Paolo - tutti in fila per Pino Daniele : 'Vogliamo onorare la sua memoria' : La lunga attesa e il caldo di questa giornata non smorza gli animi dei fan del grande Pino Daniele. Da questa mattina sono centinaia gli spettatori del concerto più atteso dell'anno che hanno deciso ...

Pino è : il mega concerto in ricordo di Pino Daniele in diretta su Rai1 : Pino Daniele Un evento eccezionale per un artista mai dimenticato. Pino è, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, in programma stasera allo Stadio San Paolo di Napoli, verrà trasmesso in diretta da Rai1 a partire dalle 20.35. Pino è si annuncia come un’occasione unica e irripetibile per omaggiare la musica di Pino Daniele nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più celebri artisti del panorama ...

Pino Daniele - moglie Fabiola : "Tanti amici mi hanno voltato le spalle" : Questa sera andrà in onda il concerto 'Pino è', tributo al grande Pino Daniele, scomparso prematuramente. In un'intervista al settimanale Grazia, la moglie di Pino, Fabiola, racconta quello che ha provato dopo la morte del cantautore partenopeo. Tra lei e Pino le cose non andavano più bene, e una volta dopo la scomparsa si è chiesta cosa avrebbe potuto fare per evitarlo. In particolare non le va giù il fatto che diverse persone 'amiche' ...

Giorgia : «Pino Daniele - quel suo saper essere lieve» : La verità, suggerisce Giorgia, è nella contraddizione apparente: «L’assenza di Pino Daniele è un peso grande, però stasera, nell’arrivare tutti qui a Napoli, con la voglia di dirgli ti abbiamo voluto e ti vogliamo ancora bene e di mandare al diavolo qualsiasi impegno pur di rendergli omaggio, quel vuoto abissale sembra meno vuoto». Pausa, respiro: «Anche se Pino manca e a me mancano la sua voce, le sue battute, la sua meravigliosa capacità di ...

Diretta RaiPlay concerto per Pino Daniele del 7 giugno : streaming e replica su PC - iPhone - Android : La Diretta RayPlsy del concerto per Pino Daniele di oggi 7 giugno non poteva certo mancare. Per chi non potrà assistere al live seduto davanti alla TV, ecco che il servizio dell'emittente pubblica mette a disposizione proprio il live streaming dell'evento speciale sia via computer che con iPhone e smartphone Android. Il concerto per Pino Danile è un tributo per l'uomo in blues scomparso ormai da tre anni. Nel tempio dello stadio San Paolo ...

Pino Daniele - 'Le corde dell'anima' raccolta tra musica e scrittura : Domani, poche ore dopo il concerto tributo in sua memoria a Napoli, esce 'Le corde dell'anima-Studio & Live' , Sony Music/Legacy Recording, , la nuova raccolta dedicata a Pino Daniele, con 4 cd e 40 ...

Oltre 40mila persone per il tributo a Pino Daniele : di Ivano Avolio NAPOLI. Ci siamo, è il giorno di Pino, è la notte di Pino, è lo stadio di Pino, insomma "Pino è". Sono volati via tre anni e mezzo dalla sua scomparsa, anche se la sua musica è rimasta ...

Pino È ospiti e scaletta del tributo live a Pino Daniele : Pino È ospiti. Stasera in tv giovedì 7 giugno 2018 si terrà il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele nello Stadio San Paolo di Napoli. SCOPRI COSA C’È IN TV Pino È ospiti e scaletta del tributo live a Pino Daniele “Pino È sarà un’occasione unica e irripetibile per omaggiare la musica di Pino Daniele nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale, nonchè amici ...

E Napoli - stasera - è tutta per Pino (Daniele) : A dirsi «Pinodanielista», il tassista non perde un istante: «Quando avevo quindici anni e Pino circa ventidue», racconta Pietro che macina chilometri sulla tangenziale e mentre traccia il profilo del suo eroe con la chitarra in mano, suona il clacson soltanto quando l’incidente sembra proprio inevitabile: «Vidi arrivare sulla scena questo ragazzo, diverso da tutti gli altri. Capiva le sofferenze della sua città, descriveva quello che osservava, ...

Pino Daniele - dopo anni parla la moglie : "Tanti amici mi hanno voltato le spalle" : Il 7 giugno lo Stadio San Paolo ospiterà quello che i moltissimi hanno definito il più grande grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele , il cantautore scomparso improvvisamente il 4 ...