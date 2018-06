Pino Daniele | ' Le corde dell' anima' raccolta tra musica e scrittura

Oltre 40mila persone per il tributo a Pino Daniele : di Ivano Avolio NAPOLI. Ci siamo, è il giorno di Pino, è la notte di Pino, è lo stadio di Pino, insomma "Pino è". Sono volati via tre anni e mezzo dalla sua scomparsa, anche se la sua musica è rimasta ...

Pino È ospiti e scaletta del tributo live a Pino Daniele : Pino È ospiti. Stasera in tv giovedì 7 giugno 2018 si terrà il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele nello Stadio San Paolo di Napoli. SCOPRI COSA C’È IN TV Pino È ospiti e scaletta del tributo live a Pino Daniele “Pino È sarà un’occasione unica e irripetibile per omaggiare la musica di Pino Daniele nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale, nonchè amici ...

E Napoli - stasera - è tutta per Pino (Daniele) : A dirsi «Pinodanielista», il tassista non perde un istante: «Quando avevo quindici anni e Pino circa ventidue», racconta Pietro che macina chilometri sulla tangenziale e mentre traccia il profilo del suo eroe con la chitarra in mano, suona il clacson soltanto quando l’incidente sembra proprio inevitabile: «Vidi arrivare sulla scena questo ragazzo, diverso da tutti gli altri. Capiva le sofferenze della sua città, descriveva quello che osservava, ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 7 giugno : il ricordo di Pino Daniele e Roberto Casalino in studio : Nuova puntata per Marco Liorni che dirà addio a La Vita in diretta domani, 8 giugno. Tra i temi della giornata ci saranno cronaca e Pino Daniele. ospiti Casalino ed Enrica Bonaccorti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:37:00 GMT)

Amanda Bonini - chi è l'ultima compagna di Pino Daniele/ “A volte non vorrei svegliarmi più” : Amanda Bonini è stata la terza donna importante nella vita di Pino Daniele. Per lei, il cantante, aveva lasciato la moglie, ma nel testamento non viene citata(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:38:00 GMT)

Pino Daniele - dopo anni parla la moglie : "Tanti amici mi hanno voltato le spalle" : Il 7 giugno lo Stadio San Paolo ospiterà quello che i moltissimi hanno definito il più grande grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele , il cantautore scomparso improvvisamente il 4 ...

Concerto per Pino Daniele - omaggio di Poste Italiane - cartolina e folder. : Con questo omaggio alla figura e alla storia musicale di Pino Daniele Poste Italiane testimonia ancora una volta la vicinanza al mondo della musica e della cultura giovanile, coniugando le attività ...

Pino Daniele : domani esce la nuova raccolta “Le corde dell’anima” : domani, venerdì 8 giugno, esce “LE corde DELL’ANIMA | Studio & Live” (Sony Music/Legacy Recording) la nuova raccolta dedicata a PINO DANIELE (disponibile al link https://www.amazon.it/corde-DellAnima-Studio-Live-CD/dp/B07CWXXFNR), contenente 4 cd e 40 pagine di musica, racconti scritti da John Vignola e fotografie di Luciano Viti. «Nelle canzoni che compongono questo box ci sono le testimonianze ultime di un viaggio che avrebbe potuto ...

Fabiola Sciabbarrasi - chi è la seconda moglie di Pino Daniele/ “Non passa giorno senza pensare a lui” : Fabiola Sciabbarrasi è la moglie di Pino Daniele. I due, nel 2015, stavano attraversando un periodo difficile e oggi Fabiola si chiede come sarebbe stato il futuro insieme a Pino(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Napoli - vincite al Lotto “con” Pino Daniele/ Gioca la data di nascita del cantante e vince 125 mila euro : Diversi Giocatori hanno puntato sulla ruota di Napoli la data di nascita dello scomparso Pino Daniele e hanno vinto bottini da centinaia di migliaia di euro, è successo a Napoli(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Emma/ “Conservo i guantini di pelle che mi regalò Pino Daniele per i miei 20 anni” (Pino è) : Emma Marrone si esibirà questa sera, sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per il concerto "Pino è", insieme a Giuliano Sangiorgi e alla voce registrata di Pino Daniele(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:48:00 GMT)

Enzo Gragnaniello/ "Io e Pino Daniele? Eravamo come due strade parallele..." (Pino è) : Enzo Gragnaniello, sarà un'estate di fuoco per l'artista campano? Pronto ad altre date importanti nelle quali avrà la possibilità di esprimersi ad alti livelli. (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:46:00 GMT)

Napoli e il concerto per Pino Daniele : 'Oggi al San Paolo Pino sarà con noi' : Finalmente Pino è. Tre anni e mezzo dopo quella fatale corsa al Sant'Eugenio e dopo una lunga serie di idee abortite, appuntamenti mancati, ostilità familiari. Il richiamo sentimentale ha trasformato ...

Clementino/ "Quel disgraziato mascalzone" - così mi chiamava Pino Daniele (Pino è) : Clementino, "quel disgraziato mascalzone" torna sul palcoscenico per una dedica all'amico Pino Daniele che verrà ricordato grazie a un evento con tantissimi artisti presenti. (Pino è)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:17:00 GMT)