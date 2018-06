Pil | Mattarella | «Economia in recupero | ma molto da fare per lavoro e giovani»

La parata del 2 giugno. Mattarella : «Libertà e uguaglianza Pilastri della società» : Il capo dello Stato ha depositato una corona di alloro sull'altare della Patria. A seguire la tradizionale parata con in testa circa 400 sindaci, in rappresentanza degli oltre 8mila Comuni italiani. Videoappello di Berlusconi agli italiani: scendete in campo con noi...

2 giugno - Mattarella : valori della Repubblica Pilastro per Europa : Roma, 2 giu. , askanews, 'Celebriamo oggi il 72° anniversario della nascita della Repubblica. Da quel 2 giugno 1946, in cui si espressero i cittadini italiani, abbiamo vissuto anni intensi verso una ...

2 giugno - Mattarella : valori della Repubblica Pilastro per Europa : La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la ...

2 giugno - Mattarella al milite ignoto : 'Libertà e uguaglianza Pilastri società ed Europa' : La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la ...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza Pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza Pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 giugno - Conte : 'È la festa di tutti noi - ora al lavoro'. Mattarella : 'Libertà e uguaglianza Pilastri società' : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a piedi gran parte ...

2 Giugno - Conte : "E' la festa di noi tutti" | Mattarella : libertà e uguaglianza Pilastri : Il neo presidente del Consiglio all'Altare della Patria per le celebrazioni: "Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Cosi' il nuovo premier ai cittadini: "Tenete duro, teniamo duro" .

2 Giugno - Mattarella "I valori della Repubblica sono un Pilastro per l'Europa" : 11.43 - "Il M5S è stata la prima forza politica in assoluto con oltre il 50% ed è stata prima forza politica in tante regioni del Nord. La Lega è stata prima forza politica in assoluto nel Nord e credo che se non abbiamo unito l'Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal punto di vista delle istanze sociali": così Luigi Di Maio a margine dalla parata militari partita da via dei Fori Imperiali in occasione del 2 ...

2 giugno - Conte : «È la festa di tutti noi - ora al lavoro». Mattarella : «Libertà e uguaglianza Pilastri società» : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a...

2 giugno - Conte : 'È la festa di tutti noi - ora al lavoro'. Mattarella : 'Libertà e uguaglianza Pilastri società' : La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la ...

2 giugno - Conte : «È la festa di tutti noi - ora al lavoro». Mattarella : «Libertà e uguaglianza Pilastri società» : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a...

Mattarella - uguaglianza Pilastro società : ANSA, - ROMA, 2 GIU - I "valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini e rispetto dei diritti sono il fondamento della nostra società ed i pilastri su cui poggia la costruzione dell'Europa. ...

2 giugno - Mattarella : “I valori della Repubblica sono un Pilastro per l’Ue”. L’esordio di Conte : “È la festa di tutti noi” : Il presidente Mattarella e poi le più alte cariche dello stato, i presidenti di Camera e Senato, il premier, l’appena insediato a Palazzo Chigi Giuseppe Conte. Il ministro della difesa Elisabetta Trenta. L’ altare della patria, l’inno di Mameli. La corona di fiori ai caduti, il cielo che si colora di bianco rosso e verde con le farebbe tricolori. I...