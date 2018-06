Piersilvio Berlusconi | «Vogliamo fare un Mondiale allegro e brillante Contatti con

davidemaggio

(Di giovedì 7 giugno 2018)Aria di festa a Mediaset: la tv del Biscione si prepara ad ospitare per la prima volta nella sua storia i Mondiali di Calcio, al via il prossimo 14 giugno su Canale 5. Ne ha parlato stamanisenza nascondere il suo entusiasmo. Al cospetto dei giornalisti, a margine della conferenza stampa (qui il dettaglio minuto per minuto), l’Amministratore Delegato di Mediaset non si è sottratto alle domande., come sarà il vostro? Noiune tenteremo anche di mischiare la parte più giornalistica e sportiva con una parte più di intrattenimento. In particolare, dopo le partite in prime time su Canale 5, ci sarà un programma che si chiama Balalaika con Ilary Blasi, Nicola Savino, la Gialappa’s Band, Diego Abatantuono, Belen Rodriguez. Un programma che, appunto, speriamo riesca a divertire ...