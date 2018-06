Pier Silvio Berlusconi : “Governo? Non temo reazioni” : Milano, 7 giu. – (Adnkronos) – “Non temo nessun tipo di reazione nei nostri confronti, sarebbe fuori dal mondo e non avrebbe nessun senso. Sono più preoccupato del Milan che del governo”. Così l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa di lancio dell’offerta Mediaset sui Mondiali di Russia, risponde ai cronisti che gli chiedono se tema contraccolpi per la sua ...

Milan - Pier Silvio Berlusconi : "Mio padre dietro a Elliott? Una barzelletta" : L'a.d. e vice presidente di Mediaset: "Il Milan deve ripartire da Gattuso, che ha fatto un ottimo lavoro"

Pier Silvio Berlusconi : «Mio padre dietro Elliott o Li? Barzellette - Fininvest ha già risposto» : «È una barzelletta. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole», ha commentato il figlio di Silvio Berlusconi. L'articolo Pier Silvio Berlusconi: «Mio padre dietro Elliott o Li? Barzellette, Fininvest ha già risposto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pier Silvio Berlusconi : "Governo? Positivo ci sia. Non temiamo reazioni" : Non temo nessun tipo di reazione nei nostri confronti, sarebbe fuori dal mondo e non avrebbe nessun senso. Sono più preoccupato del Milan che del governo '. Per quanto riguada il conflitto di ...

Conflitto d'interessi - Pier Silvio Berlusconi : «Ben venga una legge se riguarda tutti» : «Ben venga una legge se riguarda tutti i conflitti di interessi». Così l'amministratore delegato e vice presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha risposto a una domanda sul discorso di ...

Pier Ferdinando Casini : "Silvio Berlusconi va coinvolto nell'alleanza contro i populisti" : Pier Ferdinando Casini vuole anche Silvio Berlusconi nel fronte repubblicano contro i populisti lanciato dal ministro uscente Carlo Calenda. L'ex presidente della Camera lo afferma in un'intervista al quotidiano la Stampa.Secondo me tutte le forze del Ppe e del Pse dovrebbero stare insieme in questo schieramento. Ma la domanda non va rivolta a me, quanto a Forza Italia e a Berlusconi che tutti i giorni parla di alleanza con Salvini...Non capisco ...

Compleanno con «Amici» per Piersilvio Berlusconi : Maria De Filippi e Piersilvio Berlusconi Per Piersilvio Berlusconi un Compleanno tra amici. Quelli di Maria De Filippi, però. Che il vicepresidente Mediaset nutrisse una predilezione per il talent di Maria De Filippi è una cosa più o meno nota o comunque prevedibile, quanto trapelato nelle ultime ore, però, giunge comunque inaspettato. Libero Quotidiano rivela che il vicepresidente Mediaset avrebbe una passione per il talent di Maria De Filippi ...

Pier Silvio Berlusconi - la cotta per Amici di Maria De Filippi. L'indiscrezione a Mediaset : quella telefonata... : E quest'anno, pur dopo tante edizioni di Amici , per la cronaca siamo alla diciassettesima, , pare che Pier Silvio non perda una singola puntata del serale. E ancora, altre indiscrezioni raccontano ...

Amici - Maria De Filippi in tensione con Pier Silvio : una cosa proprio non la digerisce : Puntata con il botto, quella di sabato prossimo, ad Amici . Secondo quanto risulta a Blogo , tra gli ospiti in studio dovrebbero esserci Elisa e Gino Paoli . Per la prima si tratta del ritorno nel ...

Grande Fratello - la scelta drastica di Pier Silvio Berlusconi : 'Si fa e basta' : 'Non esistono programmi esauriti, esistono programmi fatti male o fatti bene. E condotti in maniera intelligente. Quindi il Grande Fratello si fa . Aspetto le vostre proposte'. E' con assoluta ...

Mediaset - il bilancio 2017 torna all’utile. Crescono gli stipendi dei top manager : Confalonieri doppia Piersilvio : Piersilvio Berlusconi Dopo la batosta economica dell’anno precedente, con perdite record causate dal braccio di ferro con Vivendi, nel 2017 Mediaset è tornata all’utile. L’azienda di Cologno Monzese – si legge nel bilancio della stagione conclusasi il dicembre scorso – ha registrato un utile netto di 90,5 milioni, a fronte del buco da 294,5 milioni di euro che nel 2016 aveva gravato sulle casse del gruppo. ...

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi in cerca di pace : prime giornate di mare con Sofia Valentina e Lorenzo Mattia : PARAGGI - Approfittando dell?arrivo della bella stagione Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi decidono di fuggire da Milano per godersi un weekend in famiglia a Portici. La conduttrice di...