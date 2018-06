Piazza Affari in lieve calo insieme all' Europa

Piazza Affari : amplia l'ascesa BPER : Protagonista l' istituto di credito emiliano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di BPER evidenzia un andamento più marcato ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende il Pil europeo (7 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancano dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:32:00 GMT)

Piazza Affari recupera sul finale. Torna a salire lo Spread : Teleborsa, - Chiusura in frazionale rialzo per le principali Borse europee , supportate nel pomeriggio dall'avvio in verde di Wall Street. Positiva anche Piazza Affari, che recupera sul finale . Il ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 26% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,26% a 21.807 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,27% a quota 24.039 punti. ...

Borsa : Piazza Affari - -0 - 18% - risale dai minimi ma resta la piu' debole : ... ha ribadito che l'uscita dall'euro non e' in discussione ma e' rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, mentre sulla politica estera ha aperto alla Russia. Nervosismo anche sull'...

Piazza Affari fanalino di coda in Europa : Teleborsa, - Piazza Affari continua ad essere il fanalino di coda delle principali Borse del Vecchio Continente che si fermano sulla parità . Le proposte di politica fiscale contenute nel discorso del ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Brunello Cucinelli : Brillante rialzo per il re del cachemire , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Borse in rialzo - stona Piazza Affari. Lo spread pesa sui bancari : Quest'ultima insieme alla forza dell'economia dovrebbe favorire un ritorno dell'inflazione verso il target della BCE poco sotto il 2%. Praet ha confermato che l'Eurotower è pronto a valutare le ...

Bancari in caduta libera a Piazza Affari : Avvio di giornata pesante per i titoli Bancari a Piazza Affari. Le proposte di politica fiscale contenute nel discorso del Premier Conte al Senato hanno ridestato i timori degli investitori

Piazza Affari in altalena - spread vola a 253 punti base : Timori, nei mercati finanziari, per i piani del governo e il prossimo addio della Bce al Qe. La borsa, dopo un avvio in positivo, fa un brusco calo - Lo spread vola a 253 punti base, riavvicinandosi ...

Piazza Affari nervosa - giù le banche. Lo spread risale oltre 250 punti : L'Europa guarda alla riunione della Bce del 14 giugno per il possibile annuncio della fine del Qe. L'euro in rialzo oltre 1,17 dollari. Sull'azionario milanese si salvano solo Mediaset e Stmicroelectronics...

