laragnatelanews

: Piacenza, autoscatto macabro di un incidente ferroviario: fino a dove si può arrivare con i selfie -… - evyna : Piacenza, autoscatto macabro di un incidente ferroviario: fino a dove si può arrivare con i selfie -… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il 26 maggio 2018 una donna di origini Canadesi, uscendo dal lato sbagliato di un treno Frecciabianca, partito da Bari e diretto a Milano, fermo alla stazione, è caduta sulla massicciata che fa da base alle rotaie ed è finita con una gamba sotto al treno, la donna è sopravvissuta all’, perdendo purtroppo l’arto finito sotto la macchina. Quello che desta sensazione in questa tragedia, però non è tanto la dinamica o il problema tecnico al sistema di lateralizzazione (il sitema di sicurezza che impedisce l’apertura delle porte dal lato opposto a quello della banchina) o ancora il fatto che il treno sia arrivato come da programma a Milano, senza accorgersi di nulla e lasciando la donna ferita sulle rotaie, ma un semplice passante, in tenuta bianca, che con tanto di indice e medio agghindati a segno della vittoria si fa unscegliendo ...