Philadelphia 76ers | Bryan Colangelo si dimette

NBA - i Philadelphia 76ers valutano seriamente il licenziamento di Bryan Colangelo : Mentre le NBA Finals impazzano a Oakland, dall'altra parte degli Stati Uniti si continua a parlare dello scandalo riguardante gli account Twitter legati alla figura del presidente dei Philadelphia ...

NBA - i Philadelphia 76ers confermano Brett Brown : Brett Brown continuerà ad allenare i Philadelphia 76ers dopo l’ottima stagione appena conclusa con la sconfitta contro Boston al secondo turno Coach Brett Brown ha prolungato per altre 3 stagioni il contratto che lo lega ai Philadelphia 76ers. La decisione è stata presa dopo la buona stagione dei ‘sixers’ che hanno chiuso in terza posizione la Eastern Conference con 52 vittorie e superando poi al primo turno dei playoff i Miami ...

BASKET NBA/ Philadelphia 76ers - Belinelli : "Vorrei tornare a giocare con questa maglia" : BASKET NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, che esprime il suo intento di restare(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:32:00 GMT)

Basket NBA/ Philadelphia 76ers : sogno LeBron per i Sixers. Belinelli resterà? : Basket NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, da capire se l'azzurro resterà(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:06:00 GMT)

Nba : Philadelphia 76ers - futuro roseo. E se arrivasse LeBron... : L'avventura dei 76ers nella postseason arriva al capolinea contro i Celtics, capaci, grazie alla genialità di coach Stevens, alla leadership di Horford e alla talento di Tatum, di interrompere sul più ...

Nba playoff - Philadelphia-Boston 103-92 : McConnell - 25 - trascina i 76ers. Si va a gara-5 : Philadelphia , 3, -Boston , 2, 103-92 , 1-3 nella serie, Philadelphia si aggrappa a un sorprendente TJ McConnell e resta in vita in una serie che ora torna a Boston sul 3-1 a favore dei Celtics. ...