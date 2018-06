Pescara - bambini intossicati a scuola : tre persone indagate : Pescara, bambini intossicati a scuola: tre persone indagate Pescara, bambini intossicati a scuola: tre persone indagate Continua a leggere L'articolo Pescara, bambini intossicati a scuola: tre persone indagate proviene da NewsGo.

Intossicati più di 120 bambini in mensa a Pescara : Sono 130 le persone intossicate, di cui 126 bambini, a causa di cibo contaminato in alcune scuole dell'infanzia ed elementari di Pescara. Il germe responsabile della tossinfezione sarebbe, secondo le prime informazioni, il batterio Campylobacter, che causa le malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e che da dieci anni ha registrato un incremento. E’ quindi esclusa l'ipotesi salmonella. ...

Pescara - bambini e adulti intossicati a scuola : procura apre inchiesta contro ignoti. Attesa per risultati dell’Asl : La procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla vicenda dei malori tra i bimbi colpiti da una presunta tossinfezione alimentare. L’ipotesi di reato è relativa a quanto previsto dalla normativa in materia di alimenti. Titolare del fascicolo, che non presenta al momento indagati, è il sostituto procuratore Anna Benigni. È salito a circa 120 il numero delle persone, principalmente bambini, che da venerdì ad oggi hanno avvertito ...

