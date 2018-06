Persona 3 | Dancing in Moonlight e Starlight arrivano in Occidente

gamerbrain

: Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight annunciati in Occidente - - Console_Tribe : Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight annunciati in Occidente - - PlayStationIT : Scendi in pista con #Persona3: Dancing in Moonlight e #Persona5: Dancing in Starlight su #PS4 e #PSVita!… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Re, regine, androidi e gatti parlanti a rapporto! Tutti sono benvenuti per unirsi ai propriggi preferiti sulla pista da ballo in3:in5:inquando saranno disponibili in America e in Europa all’inizio del 2019 per PlayStation 4 e PlayStation Vita. I fan di3,5 e i nuovi arrivati sono invitati al Club Velvet per una magica festa danzante che non dimenticheranno facilmente.dal 2019 inIn3:in5:in, la Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) e i Ladri Fantasma vengono portati in una stanza segreta, nota solo come Club Velvet. Al risveglio, ogni gruppo si ritrova faccia a faccia con gli enigmatici residenti della Velvet Room e sono costretti a esibirsi in una misteriosa festa danzante, ...