Perin-Juve | affare fatto! È a Torino | domani le visite mediche

Prende corpo la nuova Juve : nei prossimi giorni visite mediche per Perin ed Emre Can : Mattia Perin può ormai considerarsi a tutti gli effetti un calciatore della Juve ntus. Firmerà per i prossimi quattro anni. Nei prossimi giorni le visite mediche . L'operazione si è conclusa con un accordo per...

Calciomercato Juve - attese le visite mediche di Perin ed Emre Can : Si attendono le visite mediche per avere l’ufficialità del trasferimento di Mattia Perin alla Juventus. La trattativa è ormai conclusa tra la società bianconera e il Genoa, proprietaria del cartellino del portiere: nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi lo stallo e Perin potrebbe sostenere le visite mediche già domani, firmando poi il contratto che lo legherà ai bianconeri per quattro anni. Il portiere non è l’unico in procinto di sostenere le ...