Perin è della Juventus | Tacconi | ' E che ci va a fare | per giocare la Coppa Italia?'

Marotta e il mercato della Juve : "Milinkovic costa troppo - Emre Can tra 10 giorni". Sì a Perin -Darmian : "Douglas costa verrà riscattato e rimarrà, come anche Mandzukic e Higuain". Tentativo per il rinnovo di Alex Sandro

Perin "disperato" prima della Juventus : “Perché Milan e Napoli non mi vogliono?”/ Sfogo durante scherzo Iene : Perin snobba la Juventus: “Perché il Napoli non mi vuole?” La confidenza a Bertolacci durante scherzo Iene rivela un retroscena di calciomercato. Chissà come la prenderanno i bianconeri...(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:11:00 GMT)