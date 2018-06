Perin alla Juventus | le prime parole da bianconero del portiere

Atalanta - alla scoperta di Arkadiusz Reca : il nuovo giovane talento al servizio di GasPerini : Un giocatore semi-sconosciuto, proveniente da un club polacco. Se generalmente lo scetticismo è la prima sensazione, l'Atalanta ha insegnato che bisogna darle qualcosa in più del semplice beneficio ...

Ballardini - Perin è tra più forti mondo : ANSA, - SIENA, 5 GIU - "Per me Mattia è uno dei più forti portieri del mondo, per cui ha sicuramente buone chance di avere una maglia da titolare. Se va in una squadra così importante troverà grande concorrenza, ma uno come lui se la può giocare con chiunque". Così l'...

Perin alla Juventus/ Visite mediche effettuate - il portiere è ormai bianconero - Ultime notizie - : Perin alla Juventus: il portiere della Nazionale ha effettuato le Visite mediche di rito e si appresta a firmare il contratto con i bianconeri.

Calciomercato - Preziosi su Perin alla Juve : “deciderà il calciatore” : “I giocatori decidono”. Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, non ha aggiunto altro sulla situazione di Mattia Perin, il portiere in procinto di trasferirsi dal club rossoblù alla Juventus. Al termine dell’assemblea sui diritti tv, Preziosi è uscito dalla sede della Lega Serie A assieme all’ad bianconero, Giuseppe Marotta, poi i dirigenti sono saliti a bordo di due auto diverse. L'articolo Calciomercato, Preziosi su ...

Perin alla Juventus - si chiude cash : Chelsea-Roma-Juve: che intrecci di mercato Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Perin-Juve, incontro a Milano Elkann su Higuain

Genoa - è fatta per il dopo Perin : arriva Marchetti dalla Lazio - i dettagli : Federico Marchetti sarà il nuovo portiere del Genoa dopo l’addio di Perin che è destinato ad approdare alla Juventus Il Genoa alle prese con un via vai in porta che cambierà le gerarchie tra i pali. Perin, come noto, è in procinto di approdare alla Juventus, ma il presidente Preziosi non si farà trovare impreparato ed ha già acquistato un valido sostituto per la prossima stagione. Si tratta, secondo quanto rivelato dal Corriere dello ...

Perin sempre più vicino alla Juve : Sembrano lontane le parole di sfogo che Mattia Perin , vittima ignara di uno scherzo del programma televisivo Le Iene , aveva rivolto all'amico e compagno di squadra Bertolacci: 'Il Milan cerca ...

Calciomercato Genoa - le ultime da Ballardini : Perin - Giuseppe Rossi e Medeiros : Calciomercato Genoa – Sono ore già calde per il Calciomercato del Genoa che si muove in vista della pRossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione importante. Il presidente Preziosi sta valutando alcune situazioni di mercato su tutte quella di Perin, ormai vicino alla Juventus, ecco le parole del tecnico Ballardini: “sarà importante condividere le scelte con la società, vedere quali ruoli serve rinforzare e avere ...

Calciomercato Genoa - Ballardini : «Perin? Non abbiamo pensato a un sostituto» : DA ROSSI A PANDEV - 'Rossi ha ripreso ad allenarsi bene negli ultimi due mesi - continua Ballardini a Sky Sport - l'augurio è che stia bene fisicamente e possa lavorare con continuità, deliziandoci ...

