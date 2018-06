Pensioni | ok fiducia al Governo M5s-Lega | attese novità su Q100 e OD

Blastingnews

(Di giovedì 7 giugno 2018) Pur parlando di, non ha mai citato la tanto chiacchierata riforma Fornero nelle aule di Palazzo Madama e di Montecitorio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Del superamento della riformadelMonti, varata nel 2011 con il sostegno della maggioranza parlamentare di larghe intese che andava dal Pd a Forza Italia, ha parlato invece il ministro dell’Interno Matteo Salvini che sul punto è in piena sinergia con il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, quello che deve materialmente mettere mano al sistema previdenziale per predisporre i testi sulla quota 100, sulla proroga Opzione donna, sulla Quota 41 per i lavoratori precoci.Conte ottienedal Parlamento, subito al lavoro sulleQuesta la strada gia' segnata nel contratto diin materia previdenziale. Il premier Conte, illustrando le dichiarazioni programmatiche in ...