Pensioni | Governo al lavoro | novità in arrivo ma è battaglia sui conti

Riforma Pensioni del governo : il ricalcolo ridurrà il nuovo assegno di anzianità? : "Smonteremo la legge Fornero pezzetto per pezzetto". Matteo Salvini, con fermezza, anche oggi ha ribadito l'impegno del nuovo governo M5s-Lega in tema di

Pensioni d'oro - il piano del governo Conte per tagliare gli assegni più ricchi : riduzioni fino al 6 per cento : Il piano del governo Conte di ridurre le Pensioni più generose, quelle considerate 'd'oro', potrebbe colpire almeno 30 mila pensionati . L'idea di Lega e M5s è di far risparmiare allo Stato, sin da ...

Il governo taglierà le Pensioni : 360 euro in meno sull'assegno : Il governo Conte è stato chiaro: taglierà le pensioni. A finire nel mirino con una sforbiciata del 5 per cento sono gli assegni di oltre 30mila pensionati. Un'operazione del genere, come sottolinea ilMessaggero, porterebbe ad un risparmi per lo Stato di 115 milioni di euro. Secondo quanto annunciato dalla maggioranza i tagli riguarderebbero tuti gli assegni che superano i 5mila euro netti mensili. L'assegno in questo caso verrebber ricalcolato ...

Pensioni e reddito di cittadinanza : Governo al lavoro - le novità in arrivo Video : Superamento della riforma Fornero, Pensioni e reddito di cittadinanza: questi i dossier principali aperti dal Governo Conte che domani ricevera' al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati la fiducia sul “programma del cambiamento”, quello messo nero su bianco nel contratto siglato dai leader del Movimento 5 stelle e della Lega, rispettivamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, oggi entrambi vicepremier. --Il premier Giuseppe Conte, nel ...

Governo Conte - fiducia in Senato. Il discorso del premier : immigrazione - tasse - Pensioni : Favorevoli 171, contrari 117, astenuti 25. Sulle pensioni d'oro: "Taglieremo quelle sopra i 5.000 euro". Sull'Europa: "E' casa nostra, ma sia più equa". Condanna per l'uccisione del sindacalista ...

Pensioni - novità dal Governo Conte : taglieremo quelle superiori a 5.000 euro : In materia previdenziale resta sul generico ma sulle Pensioni d’oro sembra avere le idee abbastanza chiare il nuovo premier Giuseppe Conte che oggi ha illustrato le dichiarazioni programmatiche in aula al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati per la replica. Fino sono stati il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, entrambi vicepremier, ad alimentare aspettative sulla riforma Pensioni del ...

Pensioni : risorse e prossime mosse del governo Conte : ... ma l'altro professore , 'tecnico' come direbbero gli affezionati alla politica, Giovanni Tria intende dare ugualmente una sferzata all'economia dell'intero Paese. Il nuovo ministro del Lavoro Luigi ...

RIFORMA Pensioni/ A chi convengono Quota 100 e Quota 41 del Governo Conte? : Il Governo Conte sembra intenzionato a modificare la Legge Fornero varando Quota 100 e Quota 41, coi criteri descritti da Alberto Brambilla. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:07:00 GMT)FORMAZIONE E LAVORO/ La rivoluzione dell'elearning in dieci mosse, di F. AmicucciLUIGI DI MAIO/ Lavoro, industria e welfare: i fronti aperti del superministro, di G. Sabella

RIFORMA Pensioni 2018/ Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 giugno. Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Il Governo Conte intende mettere in agenda anche una RIFORMA delle PENSIONI, come ha ribadito il ministro del Lavoro Di Maio. Secondo Ivan Pedretti, però, su questo tema “bisogna assolutamente evitare di fare pasticci. Non servono proclami ma serve serietà. Al nuovo Governo dico che se ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 allo studio del governo Video : Il nuovo esecutivo è gia' a lavoro per attuare i i provvedimenti contenuti nei programmi elettorali della Lega e del Movimento 5 Stelle [Video]: per quel che riguarda la previdenza e il lavoro, si tratta di misure per ripristinare la flessibilita' in uscita e per agevolare le imprese dal pesante cuneo fiscale oltre ad altri interventi utili a combattere la poverta'. Il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio infatti ...

Pensioni - il Governo Conte pronto per Opzione donna e Quota100 : le novità Video : Procedere nel più breve tempo possibile alla modifica della riforma Pensioni targata Fornero per spianare la strada alla soluzione quota 100. E’ questa una delle priorita' che intende affrontare il nuovo Governo M5s-Lega [Video]presieduto dal premier Giuseppe Conte. Questo l’obiettivo da raggiungere al più presto possibile, come ha ribadito in queste ore il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio perfettamente in sintonia, sulla questione ...

Pensioni : Uil - bene intenzione Governo di affrontare subito il tema : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “La Uil trova opportuno l’intendimento del Governo di affrontare subito il capitolo della Previdenza. Per la Uil, dopo le positive modifiche della Legge Fornero, introdotte negli ultimi anni, occorre completare l’opera attraverso l’estensione della flessibilità di accesso al pensionamento per tutti i lavoratori intorno a 63 anni, utilizzando un mix di interventi utili per raggiungere ...

