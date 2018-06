Pensioni | arriva l' aumento per i non vedenti

Pensioni - l'obiettivo è arrivare a quota 100 : "Così smontiamo la Legge Fornero" : "Con i Cinque Stelle si ragiona in maniera corretta, abbiamo trovato un punto di incontro su come smontare la Fornero". Lo dice Matteo Salvini, in diretta Facebook,

Pensioni - quando arriva la quattordicesima : Ancora due mesi di attesa e poi circa 3,5 milioni di pensionati riceveranno la tanto attesa quattordicesima , la somma aggiuntiva di pensione con un importo che varia dai 336 ai 655 euro. La ...

Pensioni - ecco la quattordicesima (ma non per tutti) : a chi spetta e quanti soldi arrivano : La quattordicesima rappresenta una bella boccata d'ossigeno per i pensionati, ma attenzione: non tutti la riceveranno. Diversamente dalla tredicesima, infatti, la quattordicesima tocca solo a determinate...

Riforma Pensioni/ Arriva il fondo previdenziale territoriale (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 3 maggio. Arriva il fondo previdenziale territoriale in Valle d'Aosta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:44:00 GMT)

Pensioni - novità per l'assegno Inps : ecco quanti soldi arrivano davvero ai pensionati : Meno Pensioni ma assegni Inps più generosi: questa la fotografia scattata dall'Inps nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento.

Pensioni 2019 : arriva la stangata Video : In questo mese di aprile 2018, dopo più di un mese da quando si sono celebrate le elezioni politiche in quel 4 marzo 2018 che sembra, ormai, lontano anni luce, il nostro Paese è ancora senza un vero governo o meglio, resta in carica quello dimissionario in attesa che si trovi una nuova maggioranza ma il cantiere delle #Pensioni e delle modifiche al loro regime non si ferma. Anzi, l'Inps, proprio solo un paio di giorni fa o poco più, ha reso ...