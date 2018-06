Patto Salvini-Di Maio le riforme più costose dopo le Europee 2019 

Il Patto Salvini-Di Maio nato in una 'Cucina da Incubo' : Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo. Il settimanale Oggi, in edicola da domani, svela in esclusiva un gustoso retroscena sulla formazione del governo Conte. Matteo Salvini e ...

Patto di Dublino - la riforma salta : no di 7 Paesi - Salvini : «Vittoria» : L'intesa sulla riforma del Patto di Dublino formulata dalla Bulgaria salta. Stretta tra il blocco di Visegrad e i Paesi del Sud Europa, anche la Germania alla fine si arrende. Berlino...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del Patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : ecco il programma del Patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Non c’è il Sud, o almeno non nell’immediato. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il conflitto di interessi scomodo a Silvio Berlusconi. Non c’è lo stop alla ...

Governo - Salvini e Di Maio si rivedono Vertice sui nodi del Patto e sul premier : È cominciato l’incontro tra i due leader. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L’accordo sul programma è stato siglato. Dopo il calo di ieri, Piazza Affari in rialzo

Il Patto c'è - ora Salvini e Di Maio trattano sui nomi : Alla Camera l'incontro tra i leader di Lega e M5s: sul tavolo il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo

Il rilancio del Patto Salvini-Di Maio : via libera del M5S a un euroscetticismo forte - e un grillino per primo a Palazzo Chigi nella staffetta : La notizia è che entrambi i contraenti del potenziale patto M5S-Lega, ieri sera tardi, sono tornati a dire che ci saremmo quasi, «siamo a un passo» (parole di Di Maio). Nonostante in realtà l’atteggiamento pubblico della Lega sia stato molto, molto critico e quasi pessimista per due giorni interi, lunedì (il giorno delle consultazioni al Quirinale)...

Di Maio-Salvini - restano le distanze : «Ma oggi firmiamo il Patto di governo» : Dopo una giornata di gelo e l'ennesimo faccia a faccia con Luigi Di Maio, Matteo Salvini a sera mostra un po' di ottimismo sul governo giallo-verde: «Siamo al tratto finale....

Aumenta il pressing di Berlusconi su Salvini perché rinunci al Patto con Di Maio : Il presidente azzurro sostiene di aver avuto ragione, di aver sottolineato da tempo l'inadeguatezza politica dei grillini e in attesa delle mosse di Salvini dice di aver apprezzato il richiamo del ...