Parigi | Nadal in semifinale

Tennis - Parigi : Nadal-Schwartzman di nuovo in campo - 2° set a Rafa : Alle 12 sono tornati in campo Rafa Nadal e Diego Schwartzman, nel quarto di finale interrotto ieri per pioggia sul 3-6 5-3 30-15. Lo spagnolo ha vinto il secondo set 6-3. A seguire saranno Cilic e Del ...

Parigi : Nadal e Schwartzman ai quarti : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Rafael Nadal si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo per 6-3 6-2 7-6 , 7-4, il tedesco Maximilian Marterer. Lo spagnolo n.1 del mondo incontrerà ora l'argentino Diego Schwartzman , n.11, che ha superato in rimonta per 1-6 2-6 7-5 7-6 , 7-0, 6-2 il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie n.7.

Anche Nadal ai quarti di Parigi : Nel prossimo turno Nadal affronterà l'argentino Schwartzman che battuto in rimonta in cinque set il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del Mondo, per 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 , 7/0, , 6-2.

Parigi : Bolelli subito fuori con Nadal : La sfida era stata interrotta sul 6-4 6-3 0-3 infavore dello spagnolo numero uno del mondo, che si è aggiudicatotutti i precedenti, uno dei quali disputato anche al RolandGarros 2012.

Come battere Nadal a Parigi? Servendo da sotto! : Un servizio da sotto non farà sicuramente vincere il punto, ma contribuirà a dare una sferzata importante nell'economia del match' . Ricordiamo che O'Shannessy rappresenta anche l'ideatore dell'...

Tennis : Parigi; niente mine vaganti per super Nadal : Rafael Nadal una volta tanto può tirare un sospiro di sollievo. La mano di Gabriella Papadakis, in coppia con Guillaume Cizeron - a sua volta chiamato a posizionare le teste di serie nel draw in rosa ...

Roland Garros 2018 : Rafael Nadal senza avversari? E’ caccia all’undicesima perla a Parigi : Tra il 2005 ed il 2017, nelle ultime 13 edizioni del Roland Garros, per 10 volte il vincitore è stato lo stesso: lo spagnolo Rafael Nadal, che anche nel 2018 è il grande favorito per il trionfo finale, presentandosi a Parigi nuovamente da numero uno al mondo. Unici a batterlo, dal 2005, lo svedese Robin Soderling negli ottavi del 2009, il serbo Novak Djokovic ai quarti nel 2015, ed un infortunio al polso, che lo costrinse al ritiro nel 2016. Il ...

Roland Garros 2018 - Rafael Nadal : “Parigi è un luogo magico. Mi piacerebbe sfidare di nuovo Federer in una finale - per il futuro penso che…” : Al Roland Garros 2018 Rafael Nadal andrà a caccia dell’undicesima vittoria per rendere ancora più epica la sua già immensa bacheca. Il fuoriclasse spagnolo è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia di Roma, in cui ha battuto in finale Alexander Zverev, “aiutato” anche dalla pioggia. Ora il numero uno del mondo si presenterà come favorito assoluto a Parigi e proverà ad estendere ulteriormente il proprio domino sulla terra rossa. A poche ...