Parco di Tor Marancia il più grande polmone verde di Roma

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino - VIDEO : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, fresco di nomina. Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine nei confronti degli organizzatori e di tutti i partecipanti, che con ...

Marsilio (FDI) : Parco Tor Marancia - storica destra : Roma – Il Senatore Marco Marsilio, portavoce regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l’apertura del Parco a Tor Marancia. “L’apertura dei primi 3 ettari di Parco attrezzato a Tor Marancia può anche sembrare poca cosa, a fronte degli oltre 100 ettari da attrezzare e aprire alla fruizione. Ma per noi che abbiamo combattuto questa storica battaglia, in difesa dell’ultimo ...

Parco Valentino Salone Auto Torino - è qui la festa" : Toninelli ha così avuto modo di conoscere i protagonisti di questo settore fondamentale per l'economia del nostro Paese e ha toccato con mano alcuni dei prototipi e delle novità commerciali proposte ...

Raggi inaugura Parco a Tor Marancia : Roma – Virginia Raggi ha inaugurato questa mattina la prima parte del parco di Tor Marancia. Situato nell’VIII Municipio, è destinato a diventare il nuovo polmone verde della città e il più grande parco della Capitale. Con i suoi circa 200 ettari, due volte e mezza Villa Borghese. Il taglio del nastro della prima cittadina insieme agli assessori all’Ambiente, Pinuccia Montanari, e all’Urbanistica, Luca Montuori, e’ ...

Montefiore ricorda Renato Curi a 40 anni dalla morte. All'ex calciatore del Perugia verrà intitolato il campo di calcio a 5 dentro al Parco ... : Il 20 settembre 1953 a Montefiore dell'Aso nasceva Renato Curi. Da calciatore vestì le maglie di Giulianova, Como e Perugia, sino alla scomparsa nell'ottobre 1977. A 40 anni di distanza, il suo paese ...

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, fresco di nomina, Danilo Toninelli.Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine agli organizzatori e a tutti i partecipanti, che con la loro presenza ...

Suzuki presenta la HYBRID Art al Parco Valentino Salone Auto Torino 2018 : Alla quarta edizione del Salone Auto di Torino Parco Valentino 2018 la Suzuki presenta la HYBRID Art Alla quarta edizione del Salone Auto di Torino Parco Valentino 2018, in programma dal 6 a 10 giugno, Suzuki ha presentato la Suzuki HYBRID Art attraverso un’originale performance artistica, che vede la realtà diventare un’opera d’arte e viceversa e chepone in evidenza il tema della mobilità alternativa e sostenibile. Oltre alla tecnologia Suzuki ...

Aspromonte : il Gufo Reale ripreso dai ricercatori del Parco Nazionale e di Storcal [VIDEO] : Simbolo di un’elevata diversità biologica, considerata “specie ombrello” poiché con la sua presenza garantisce indirettamente la conservazione di molte altre specie dell’ecosistema, il Gufo Reale è al centro di una speciale attività di monitoraggio e tutela del Parco Nazionale dell’Aspromonte. I ricercatori di Storcal Eugenio Muscianese e Manuela Policastrese, durante le fasi dello specifico progetto del Parco Nazionale dell’Aspromonte sulle ...

Parco Valentino - la rassegna che fa risplendere Torino : Sono 70, invece, le candeline per Porsche che ha scelto proprio Torino per fare festa, richiamando in piazza Castello proprietari, collezionisti e appassionati sparsi nel mondo. Per l'occasione, ...

Maserati al Salone dell’Auto Parco Valentino di Torino : L’azienda produttrice di automobili con sede a Bologna si ‘trasferisce’ a Torino per il Salone dell’Auto Maserati anche quest’anno sarà protagonista al Salone dell’Auto Parco Valentino che da oggi, 6 giugno, fino a domenica 10 giugno, animerà il centro della città di Torino. La quarta edizione dell’esposizione statica di auto lungo i viali dello splendido Parco della città della Mole, accoglierà un Maserati Levante e una ...

Il Parco Valentino vetrina «green» dell'auto È il Salone di Torino : La sfilata di 300 supercar per le vie del centro è la dimostrazione di quanto l'intera città sia coinvolta, una partecipazione che nessun Salone in altre parti del mondo è in grado di raggiungere. ...

Hyundai show al salone Parco Valentino di Torino" : Da segnalare poi che alla 'Supercar Night Parade', la sfilata guidata dai presidenti e Ceo dei brand espositori e del mondo automotive, parteciperà anche Andrea Crespi, managing director di Hyundai ...

Parco Valentino 2018 : cosa vedere al Salone dell'auto di Torino : Parco Valentino è pronto ad aprire i battenti dal 6 al 10 giugno per la quarta edizione, mostrando ancora la stoffa della Capitale dell’auto. Per l’evento open air 700 mila visitatori...

Parco Valentino 2018 - Tutte le anteprime del Salone di Torino - FOTO Gallery : Di anno in anno sempre più novità e anteprime popolano il Parco Valentino in occasione del Salone di Torino. Ledizione 2018 della kermesse piemontese si svolgerà dal 6 al 10 giugno e, oltre al Parco, coinvolgerà moltissime altre aree della città. I visitatori potranno partecipare a diverse attività collaterali nel centro di Torino e ammirare, come da tradizione, alcuni degli ultimi modelli dei costruttori automobilistici di tutto il mondo ...