Papa Francesco a Santa Marta La fede non arriva per posta | bisogna far memoria della

Il dialogo paziente tra Papa Francesco e i luterani nel cammino ecumenico : Bartolomeo si sofferma su economia ed ecologia, scienza e tecnologia, società e politica: «Non possiamo ignorare l'immensa crisi di solidarietà perché i problemi colpiscono l'esistenza e la dignità ...

Le parole di Liliana Segre parlano anche di Papa Francesco : “Mi opporrò con tutte le energie che mi restano a leggi speciali contro i popoli nomadi”. Le parole della neo senatrice a vita Liliana Segre, nel suo primo discorso a Palazzo Madama, sono di un’attualità impressionante. La politica, soprattutto in Italia, ha ancora molto da imparare da questa “anziana signora”, come lei stessa si è definita, che porta sul braccio il numero infame di Auschwitz. parole, quelle della Segre, che richiamano alla ...

'Il Mediterraneo è diventato una tomba' - Papa Francesco - : Città del Vaticano , 6 giu. , askanews, Una 'tomba' per uomini, donne e bambini. Un 'mare così bello' come il Mediterraneo è diventato questo: il luogo simbolico dell'ecatombe di tante persone che '...

Papa Francesco e il freno alla comunione al coniuge luterano : Sul tema dei matrimoni interconfessionali, il pontefice dà ragione ai vescovi tedeschi tradizionalisti. alla Chiesa luterana: "Camminiamo insieme, ma senza fretta"

Abusi sessuali : la lettera di Papa Francesco ai preti cileni : Il Vaticano analizza la situazione dei cattolici alla luce della severa relazione del vescovo Charles Scigluna inviato dal pontefice nel Paese sudamericano

Papa Francesco a Ostia : "Basta prepotenze e omertà" : Papa Francesco oggi pomeriggio si è recato ad Ostia, alle porte di Roma, per celebrare la Santa Messa nella Chiesa di Santa Monica e nel corso dell'omelia, trovandosi nella città in cui la criminalità organizzata ha dominato le prime pagine degli ultimi mesi col clan degli Spada, non ha potuto non fare un accenno a quello che sta accadendo lì.Il Santo Padre ha lanciato un vero appello ai presenti e, più in generale, a tutti i cittadini:Gesù ...

Il grido di Papa Francesco a Ostia : 'Basta omertà e violenze : serve leglità' : Non solo le spiagge del litorale erano piene di bagnanti: in questa domenica torrida anche le strade di Ostia erano piene di gente. Papa Francesco è tornato a Ostia per celebrare il Corpus Domini eha ...

Papa Francesco chiede libertà per il Nicaragua sconvolto da forti ondate di violenza : ... una porta aperta tra il tempio e la strada, tra la fede e la storia, tra la città di Dio e la città dell'uomo', 'Gesù, morto e risorto, continua a percorrere le strade del mondo, si affianca a noi e ...

Papa Francesco dice che con lo sport si può diventare santi : Città del Vaticano, 1 giu. , askanews, Lo sport può essere uno strumento di incontro, di formazione, di missione e anche di santificazione, secondo Papa Francesco, notoriamente tifoso di calcio, che ...

Medjugorje commissariata : arriva l'inviato di Papa Francesco : ... normalizzare il fenomeno dei pellegrinaggi cresciuto in modo esponenziale in questo tempo: si calcola , per difetto, che almeno un milione e mezzo di persone ogni anno si dirigano da tutto il mondo ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...