Pantani è una maglia rosa tra le parole Giro d' Italia

Riccardo Riccò : “Ho pensato al suicidio. Chi vince si dopa - è sicuro! Torno nel 2024 e vinco una classica. Pantani? Inc… come me” : Riccardo Riccò ha pubblicato la sua autobiografia Cuore di Cobra, confessioni di un ciclista pericoloso. Il libro ha già fatto discutere, il ciclista squalificato fino al 19 aprile 2024 per doping (12 anni di condanna) è sempre pungente nei confronti dei colleghi e di tutto il sistema. Ha più volte dichiarato che non si possono ottenere risultati senza l’utilizzo di sostanze proibite e ha ribadito la sua posizione in un’intervista ...