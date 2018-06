Panchina Udinese | ormai è corsa a due | decisione entro le prossime ore

Panchina Udinese - nuovo ribaltone in casa bianconera : in pole torna un vecchio obiettivo dei Pozzo : Il Nantes si è inserito con forza su Miguel Cardoso, per questo motivo l’Udinese è tornata a lavorare con insistenza per Quique Sanchez Flores La Panchina dell’Udinese sembra sempre più un rebus, sono tanti i candidati alla successione di Igor Tudor ma al momento la famiglia Pozzo non ha preso una decisione in merito. Nell’ultimo periodo sembrava Miguel Cardoso il prescelto, tutti i dettagli erano stati limati e l’ultimo ...

Panchina Udinese - il club bianconero ha scelto il nuovo allenatore : sarà Miguel Cardoso : Intesa di massima tra l’Udinese e Miguel Cardoso, sarà il portoghese a guidare il club friulano nelle prossime due stagioni I pezzi del puzzle cominciano ad andare tutti al loro posto, anche l’Udinese ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Miguel Cardoso, tecnico portoghese l’anno scorso sulla Panchina del Rio Ave. Contatti positivi tra le parti e accordo di massima raggiunto, che prevede la firma su un contratto ...

Panchina Udinese - incontro in corso : la situazione : Panchina Udinese – L’Udinese ha scelto l’allenatore per la prossima stagione, si tratta di Miguel Cardoso, allenatore del Rio Ave che nelle ultime ore ha superato la concorrenza di altri allenatori. incontro in corso tra l’allenatore e la dirigenza bianconera, l’intenzione è quella di arrivare alla fumata bianca entro la giornata di oggi, le parti sono ormai vicinissime e l’annuncio dovrebbe arrivare già nelle ...

Panchina Udinese - colpo di scena nelle ultime ore : ecco il tecnico ad un passo dalla firma : Panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, in particolar modo il club bianconero sta per chiudere per il nuovo allenatore. La decisione è stata quella di non confermare il tecnico Tudor nonostante la salvezza raggiunta, sembrava ad un passo Prandelli ma dopo qualche ore è cambiata la strategia. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in arrivo Miguel Cardoso, tecnico del Rio Ave. Il portoghese può ...

Panchina Udinese - è caos : le dichiarazioni a sorpresa di Prandelli : Panchina Udinese – “Mi ha fatto molto piacere che il mio nome sia stato accostato all’Udinese. Stimo molto la famiglia Pozzo, ma sfortunatamente non c’è nulla”. Lo dice Cesare Prandelli commentando, ai microfoni di ‘Radio Anch’io Lo Sport’ su Radio 1, le voci secondo cui sarebbe in lizza per la Panchina friulana. “Come tutti quelli che sono all’estero e hanno nostalgia del proprio paese, spero che ci siano sviluppi per tornare”, dice ...

Panchina Udinese - continui colpi di scena : la situazione : Panchina Udinese – L’Udinese continua la ricerca al sostituto del tecnico Tudor, nelle ultime ore continui colpi di scena, ecco la situazione. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il profilo prescelto è quello di Cesare Prandelli, si sta provando a raggiungere l’intesa. In caso di mancato accordo la società friulana guaderà anche all’estero, tra i profili valutati anche Abel Ferreira, allenatore dello ...

Panchina Udinese - spunta una pista estera [NOME] : L’Udinese del patron Pozzo si appresta a cambiare guida tecnica. Tudor non ha convinto e dunque la società si è gettata a capofitto alla ricerca di un valido tecnico per la prossima stagione. Oltre alle piste italiane che portano a Maran e Nicola, è spuntata oggi una nuova idea che arriva dall’estero. Si tratta, secondo Gazzamercato, di Quique Sanchez Flores, tecnico che la famiglia Pozzo conosce molto bene per averlo avuto al Watford poche ...

Panchina Udinese - colpo di scena per il sostituto di Tudor? : Panchina Udinese – La salvezza raggiunta non ha consentito la conferma di Tudor sulla Panchina dell’Udinese, al tecnico è stata comunicata la volontà di non voler proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. Adesso la dirigenza bianconera è al lavoro per il nuovo allenatore, il tecnico scelta sembrava Prandelli ma nelle ultime ore qualcosa è cambiate, dal club non sono arrivate conferme sull’ex Ct della Nazionale. ...

Panchina Udinese - non confermato Tudor : ecco il nuovo allenatore : Panchina Udinese – L’Udinese ha concluso la stagione raggiungendo una salvezza sofferta nella scorsa stagione, dopo l’esonero di Oddo l’arrivo di Tudor ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Adesso la decisione è stata quella di non confermare il croato, comunicato l’esonero all’allenatore ed al suo staff tecnico. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il grande favorito adesso è Cesare ...

Panchina Udinese - arriva la decisione su Tudor : tutti i dettagli della “rivoluzione” : Tudor si appresta a lasciare l’Udinese, il tecnico croato verso l’addio mentre arriva dalla famiglia Pozzo la nuova idea per la Panchina Tudor out, Prandelli in. Questo il possibile scenario ipotizzato da Skysport per quanto concerne la Panchina dell’Udinese. L’addio dell’attuale tecnico dei friulani è oramai ad un passo. Chiamato per sostituire Oddo, Tudor non ha convinto sino in fondo in questi pochi mesi di ...

Panchina Udinese - non è escluso un colpo di scena per la prossima stagione : Panchina Udinese – Si è conclusa una stagione altalenante per l’Udinese, dopo una prima parte di campionato positiva il club bianconero sembrava in grado di poter lottare anche per l’Europa League, poi una serie incredibile di sconfitte consecutive che ha portato all’esonero del tecnico Oddo ed all’arrivo di Tudor. L’ex difensore ha permesso di ottenere la salvezza con gli ultimi risultati positivi, la ...