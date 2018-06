Pamela | revocato carcere per omicidio a due nigeriani

Omicidio Pamela : revocato carcere a due nigeriani : Omicidio Pamela, il gip di Macerata ha deciso di revocare il carcere a carico di Lucky Awelima e Desmond Lucky, ma solo per le accuse di Omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere. I due cittadini nigeriani erano stati arrestati inizialmente per concorso con Innocent Oseghale per l'Omicidio di Pamela Mastropietro e il successivo smembramento del suo cadavere. I due rimangono comunque dietro le sbarre per lo spaccio di ...

