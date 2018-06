Pamela Mastropietro - gip revoca carcere per omicidio a Lucky e Awelima - : I giovani di origine nigeriana, arrestati con Innocent Oseghale nell'inchiesta per l'omicidio della 18enne uccisa e fatta a pezzi e Macerata, restano detenuti ad Ancona per spaccio di eroina. Secondo ...

Pamela Mastropietro - il Riesame esclude la violenza sessuale per Oseghale : “Non la stuprò” : Innocent Oseghale non stuprò Pamela Mastropietro prima della morte della 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. Per il nigeriano, già detenuto ad Ascoli Piceno per l’omicidio della ragazza oltre che per vilipendio, distruzione di cadavere e spaccio di droga, il tribunale del Riesame di Ancona ha escluso la violenza sessuale. I giudici hanno respinto il ricorso della Procura di Macerata che chiedeva di ...

Omicidio Pamela Mastropietro - rifiutata l’accusa di stupro : Omicidio Pamela Mastropietro ultime notizie – rifiutata dal tribunale del Riesame la richiesta di prevedere fra le accuse già mosse a Innocent Oseghale anche il reato di stupro. Già in carcere per l’Omicidio di Pamela, il nigeriano avrebbe ucciso la giovane vittima mosso dal desiderio di violentarla: questa la tesi della Procura di Macerata, respinta in queste ore. Omicidio Pamela Mastropietro, “Non sussistono gravi indizi di ...

Pamela Mastropietro - verso stralcio Awelima e Desmond/ Oseghale ha agito da solo? Famiglia 18enne “difficile” : Pamela Mastropietro: si procede verso lo stralcio processuale delle posizioni di Awelima e Desmond? La Famiglia della 18enne uccisa non crede che Oseghale abbia agito da solo.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:46:00 GMT)

Una chiesa gremita per l'addio a Pamela Mastropietro : La parrocchia di Ognissanti, nel cuore di Roma, piange Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa lo scorso febbraio a Macerata e ritrovata in un trolley. Un delitto per il quale la magistratura sta ...

Una chiesa gremita per l'addio a Pamela Mastropietro : La parrocchia di Ognissanti, nel cuore di Roma, piange Pamela Mastropietro, la ragazza uccisa lo scorso febbraio a Macerata e ritrovata in un trolley. Un delitto per il quale la magistratura sta indagando un gruppo di immigrati. Fu un episodio che scatenò violente polemiche nella prima fase della campagna elettorale allora in corso, divenute ancora più forti dopo che un attivista di destra, Luca Traini, aprì successivamente ...

FUNERALI Pamela Mastropietro : LA FAMIGLIA CHIEDE GIUSTIZIA/ Lo zio : "Comunità nigeriana squarci muro omertà" : FUNERALI PAMELA MASTROPIETRO, la madre CHIEDE GIUSTIZIA: “Ti hanno massacrato ma tu sei viva”. Virginia Raggi: “Dramma difficile da superare”. Ultime notizie sulla 18enne uccisa a Macerata(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:40:00 GMT)

Funerali Pamela Mastropietro : la madre chiede giustizia/ Ultime notizie : Raggi - “dramma difficile da superare” : Funerali Pamela Mastropietro, la madre chiede giustizia: “Ti hanno massacrato ma tu sei viva”. Virginia Raggi: “dramma difficile da superare”. Ultime notizie sulla 18enne uccisa a Macerata(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:15:00 GMT)

Funerali di Pamela Mastropietro. La madre : "Vogliamo giustizia" : È arrivato il giorno dei Funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoi Funerali la famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono ...

Pamela Mastropietro - funerali a Roma/ Il dolore straziante di mamma Alessandra : "Ti amo Pamy - mi manchi" : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:41:00 GMT)

A Roma i funerali di Pamela Mastropietro<br>La madre : "Ti hanno massacrata - ma tu sei viva" : È arrivato il giorno dei funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoi funerali la famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono ...

La mamma di Pamela Mastropietro : "Ti hanno fatto del male - un male atroce - ma tu sei viva. Ti amo Pami" : "Hai meritato il paradiso e non tutti se lo possono permettere. Anche se ti hanno fatto un male atroce tu sei viva alla faccia di tutte quelle persone che ti hanno massacrata". Così Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro durante i funerali a Roma. "Questo, amore, non è un addio. Un giorno ci rincontreremo e sarà per sempre. Ti amo Pamy", ha aggiunto la mamma."Ciao amore mio, mi manchi da morire. Quello che ti ...

Roma - oggi i funerali di Pamela Mastropietro : È arrivato il giorno dei funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoi funerali la famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono ...

Pamela Mastropietro - folla a Roma per i funerali. Famiglia : “Contro barbarie vogliamo giustizia”. Una corona da Traini : Parenti, amici e conoscenti, tutti riuniti davanti alla Chiesa Ognissanti a Roma per dare l’ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la 18enne Romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio a Macerata. In testa al corteo funebre che accompagnava il feretro la madre della ragazza, Alessandra Verni, con indosso una maglietta con il volto di Pamela e la scritta “Da qui nessuno ti potrà mai portare via”. La stessa maglietta che ...