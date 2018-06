Pamela | carcere per omicidio revocato a due nigeriani In prigione soltanto Innocent

Pamela - revocato carcere per omicidio a due nigeriani : "Penso che per quei reati verrà chiesta l'archiviazione". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Giuseppe Lupi, legale di Lucky Awelima, dopo la notizia della revoca della custodia cautelare per il suo ...

Omicidio Pamela : revocato carcere a due nigeriani : Omicidio Pamela, il gip di Macerata ha deciso di revocare il carcere a carico di Lucky Awelima e Desmond Lucky, ma solo per le accuse di Omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere. I due cittadini nigeriani erano stati arrestati inizialmente per concorso con Innocent Oseghale per l'Omicidio di Pamela Mastropietro e il successivo smembramento del suo cadavere. I due rimangono comunque dietro le sbarre per lo spaccio di ...

Pamela Mastropietro - gip revoca carcere per omicidio a Lucky e Awelima : Pamela Mastropietro, gip revoca carcere per omicidio a Lucky e Awelima I giovani di origine nigeriana, arrestati con Innocent Oseghale nell’inchiesta per l’omicidio della 18enne uccisa e fatta a pezzi e Macerata, restano detenuti ad Ancona per spaccio di eroina. Secondo la Procura i due non erano presenti all’omicidio della ...

Pamela Mastropietro - l’intercettazione in carcere : “Innocent mi chiese se volevo stuprarla” : Pamela Mastropietro, l’intercettazione in carcere: “Innocent mi chiese se volevo stuprarla” Nel tragico caso di Pamela Mastropietro spunta un intercettazione: “Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva”, avrebbe detto Lucky Awelima a Desmond Lucky. I due, insieme a Innocent Oseghale, sono detenuti per l’omicidio della 18enne romana.Continua a leggere […]

