Pallavolo – Tutta la potenza di Jessica Rivero alla Millenium Brescia

(Di giovedì 7 giugno 2018) Laparlerà spagnolo con, la nazionale spagnola classe ’95 di origini cubane, ex Mondovì e Modena, è ufficialmente una Leonessa Non si ferma il mercato della. In vista del prossimo campionato di A1, il sodalizio del presidente Roberto Catania piazza un importante colpo di mercato: la schiacciattrice spagnolaLa nuova pedina dello scacchiere di coach Enrico Mazzola è nata il 15 marzo 1995 a Camaguey a Cuba ma ha la nazionalità sportiva spagnola. Alta 181 centimetri, la nuova Leonessa nella scorsa stagione con la maglia della Lpm Mondovì è stata avversaria dellanel campionato di A2 (vinto dal teamno). I due incontri sono terminati 3-0 a favore delle lombarde al PalaGeorge nella gara d’andata e 3-1 per le monregalesi al ritorno. Nel doppio confrontoha realizzato 40 punti totali, ...