Pallamano | Adriatic Cup 2018 | l’Italia supera la Turchia nella prima giornata | vince

(Di giovedì 7 giugno 2018) Si è aperta quest’oggi l’Cup, torneo internazionale dimaschile, con la Nazionale italiana guidata da Riccardo Trillini cheha sconfitto 30-29 la, al termine di una sfida molto tirata ed avnte. Una gara all’insegna dell’equilibrio nelle prime fasi, con le due squadre capaci di battagliare su ogni palla, tenendo il punteggio in bilico fino al 24′, quando un allungo degli ospiti ha chiuso lafrazione sul 16-14.ripresa, l’Italia si è mostrata più compatta in difesa, pareggiando al 39′ sul 18-18 dopo il rigore di Dean Turkovic, trovando il vantaggio immediatamente dopo, ancora con un tiro dai 7 metri, e ancora con il centrale del Bolzano. Col passare del tempo è stato il terzino Riccardo Stabellini a prendere per mano le redini del match, segnando a ripetizione, e permettendo alla ...