ecodisicilia

: #Palermo: #ReSignifications in mostra alla Zisa @ecodisicilia - EcodiSicilia : #Palermo: #ReSignifications in mostra alla Zisa @ecodisicilia - giuseppeattard1 : #ReSignifications non è solo un progetto del Premio #Nobel della Letteratura Wole #Soyinka, ma un impegno ad agire,… - unipait : “ReSignifications” allo Steri - -

(Di giovedì 7 giugno 2018) ... Wole Soyinka , ma un impegno ad agire, a scendere in campo in prima persona per gridare al mondo la propria disponibilità al confronto. A: The Black Mediterranean" diviene ...