Packaging in “vetro” amico del mare per 3 europei su 4

(Di giovedì 7 giugno 2018) Tresu quattro considerano il vetro l’imballaggio più ‘’ del. Lo rivela una recente indagine condotta dalla community di Friends of Glass a proposito di un materiale ‘eco-friendly’ riciclabile al 100% e composto completamente da sostanze naturali come sabbia, calcare o vetro riciclato. E con buone performance a livello di differenziata e riciclo: in Italia la raccolta è da record con l’83% e il riciclo tocca il 72,8%. Alla vigilia della Giornata Mondiale degli Oceani, il World Oceans Day che si celebra l’8 giugno, Friends of Glass lancia la campagna ‘Endless Ocean’, sostenuta in Italia da Assovetro, l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, che ha sottoscritto una partnership con Legambiente per la lotta al marine litter. “L’ambiente è stato sempre una delle priorità dell’industria del vetro – spiega Marco ...