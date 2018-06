Operai Fiat Pomigliano licenziati | per la legge anche la disperazione diventa una colpa

Luigi Di Maio in ospedale dall'Operaio licenziato dalla Fiat : Ha postato l'annuncio della visita su Facebook , e poi pure una 'bella' foto in ospedale accanto al letto dell' operaio che l'altra sera si è cosparso di benzina sotto casa sua , prima che le forse ...

Di Maio a Pomigliano d’Arco per esprimere solidarietà agli Operai Fiat : Il ministro del Lavoro e vicepremier oggi è stato in visita allo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza dai lavoratori della fabbrica. Ieri si era recato in ospedale per incontrare l'operaio che aveva cercato di darsi fuoco per protesta davanti casa sua, dopo essere stato licenziato.Continua a leggere

Operai Fiat Pomigliano licenziati - l’immagine del padrone conta più della sofferenza dei lavoratori : Alle tre del pomeriggio, la telefonata degli amici di Pomigliano, stralunati. Hanno appena appreso il contenuto della sentenza con la quale, dopo quattro anni di attesa (Tribunale del Lavoro, Corte d’Appello, Corte di Cassazione: il tempo disumano del giudizio) è stato emesso il giudizio definitivo sulla loro possibilità di esistenza, che consiste nell’avere ancora un lavoro. La Corte di Cassazione dà definitivamente torto ai cinque Operai ...

Operaio Fiat si versa benzina sotto casa Di Maio/ Cassazione - licenziamento ok per ‘funerale’ Marchionne : Pomigliano d'Arco, ex Operaio Fiat si versa benzina sotto casa di Di Maio: oggi la Cassazione aveva confermato il licenziamento per aver "inscenato il funerale" di Marchionne(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:59:00 GMT)

Inscenarono l’impiccagione di Sergio Marchionne - la Cassazione : “Legittimo licenziamento di 5 Operai Fiat” : Era il 5 giugno del 2014 quando per protesta contro le politiche aziendali fu inscenata la morte dell’ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco: un manichino con le sembianze del top manager fu impiccato. Gli “autori” furono licenziati, reintegrati ma lasciati a casa, ma oggi la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di cinque tute blu. I lavoratori furono ...

Inscenato finto suicidio Marchionne : la Cassazione licenzia 5 Operai Fiat : POMIGLIANO D'ARCO. La Corte di Cassazione ha annullato il reintegro di cinque operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, accogliendo il ricorso dell'azienda contro la decisione della Corte d'...