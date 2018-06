Operai Fiat Pomigliano licenziati | l’immagine del padrone conta più della sofferenza dei

ilfattoquotidiano

: La Cassazione conferma il licenziamento dei 5 operai Fca che nel 2014 inscenarono il funerale di #Marchionne. Uno d… - RaiNews : La Cassazione conferma il licenziamento dei 5 operai Fca che nel 2014 inscenarono il funerale di #Marchionne. Uno d… - PinoVenezia : RT @CremaschiG: 2014 #Fiat #Pomigliano Maria Baratto si uccide,dopo altri,per 6 anni di #Cassaintegrazione discriminatoria.5 #operai per pr… - italianaradio1 : Alle tre del pomeriggio, la telefonata degli amici di Pomigliano, stralunati. Hanno appena appreso il contenuto del… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Alle tre del pomeriggio, la telefonata degli amici di, stralunati. Hanno appena appreso il contenutosentenza con la quale, dopo quattro anni di attesa (Tribunale del Lavoro, Corte d’Appello, Corte di Cassazione: il tempo disumano del giudizio) è stato emesso il giudizio definitivo sulla loro possibilità di esistenza, che consiste nell’avere ancora un lavoro. La Corte di Cassazione dà definitivamente torto ai cinquedallaper aver protestato contro i suicidi in fabbrica dei compagni cassintegrati, senza alcuna speranza di rientro; per aver gridato il proprio dolore in modo estremo, dopo tante inutili proteste, mettendo in scena davanti ai cancelli un rudimentale manichino dell’amministratore delegato appeso a un cappio: suicida, come la compagna di lavoro di cui quel giorno avevano accompagnato il funerale. Come il compagno che l’anno prima si era ...