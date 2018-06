Opel - Motorizzazioni pronte per il nuovo standard Euro 6d-TEMP

Opel – La casa automobilistica tedesca pronta per la norma Euro 6d-TEMP con 79 nuove motorizzazioni : Da ADAM a Zafira: Opel è già pronta per la norma Euro 6d-TEMP su tutta la gamma Oggi, circa 14 mesi prima dell’entrata in vigore della norma Euro 6d-TEMP per tutte le vetture di nuova immatricolazione, prevista per il settembre 2019, 79 motorizzazioni Opel rispettano già i nuovi e severi limiti. Opel si colloca pertanto all’avanguardia nell’attuazione delle future norme Europee in materia di emissioni, che includono le emissioni nell’uso reale ...