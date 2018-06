Only God Can Judge Me di Matthieu Gafsou A Fotoleggendo la discesa nell' Ade

huffingtonpost

(Di giovedì 7 giugno 2018) Primi piani grevi di scatole di farmaci, stanze asettiche utilizzate per drogarsi, telecamere di sorveglianza, primi piani taglienti: la'Ade della droga raccontata attraverso lo still life è un reportage crudo e poetico, duro come un pugnoo stomaco e lirico al tempo stesso. "God CanMe" diè il frutto estetico di un'immersione senza pregiudizi tra i tossicodipendenti di Losanna, come "una tragica forma di esotismo della porta accanto". In mostra a2018, il festival della fotografia diretto da Emilio d'Itri, a Roma dall'8 al 10 giugno, il microcosmo svizzero della tossicodipendenza è un piccolo mondo fatto di rituali e di oggetti su cuisospende il giudizio. Non c'è approvazione né condanna negli scatti diurni e notturni che passano in rassegna l'armamentario dello "sballo", chiave di ...