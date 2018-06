OnePlus 6 si aggiorna in Cina con la Modalità Portrait per i selfie e la percentuale

Anticipazioni per OnePlus 6 sui prossimi aggiornamenti : quali novità in arrivo? : Non abbiamo ancora una data precisa riguardante la distribuzione del prossimo aggiornamento per OnePlus 6, ma in queste ore stanno trapelando già le prime indiscrezioni su quelli che saranno i plus assicurati al pubblico che ha già deciso di puntare sul device. Dopo i retroscena meno positivi riguardanti l'ultima patch con voi condivisa su queste pagine, infatti, oggi 31 maggio tocca prendere in esame alcune Anticipazioni che potrebbero fare la ...

Assodata una perdita per OnePlus 6 : colpa del primo aggiornamento : Non una buona notizia quella che stiamo per dare ai già possessori ed ai potenziali acquirenti di OnePlus 6, che col suo primo aggiornamento ha visto aggiungersi una serie di funzionalità utili e molto importanti (tra cui quella che permette di nascondere l'odiato notch, che a molti proprio non è andato giù, la possibilità di registrare video in modalità super slow-motion, alle risoluzioni di 720p @480fps ed a 1080p @240fps, ed il printing ...

OnePlus 6 perde l’Always On Display con il primo aggiornamento : Nello stesso giorno in cui OnePlus 6 ha fatto il suo esordio sul mercato, il produttore cinese ha rilasciato un aggiornamento rimuovendo una feature L'articolo OnePlus 6 perde l’Always On Display con il primo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 è il primo smartphone della casa a rivoluzionare i processi di aggiornamento : Se i primati attribuibili a OnePlus 6 non fossero abbastanza, se n'è palesato un altro: è il primo smartphone dell'azienda ad adottare i seamless updates L'articolo OnePlus 6 è il primo smartphone della casa a rivoluzionare i processi di aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Inaspettato per OnePlus 6 il nuovo aggiornamento 5.1.5 da oggi 23 maggio : Sono giornata davvero calde quelle che stiamo vivendo con il nuovo OnePlus 6, top di gamma Android che potrebbe fare realmente la differenza soprattutto nel caso in cui il prezzo dello smartphone dovesse scendere a livelli più aggressivi nel corso delle prossime settimane. Come vi abbiamo riportato ieri, le vendite del device sono scattate ufficialmente in Italia, dopo l'iniziativa da parte di Amazon che ha quindi confermato di essere il ...

OnePlus 6 e Razer Phone si aggiornano : arrivano le patch di maggio e diversi miglioramenti : OnePlus è corsa subito ai ripari, prima che fosse troppo tardi, e ha rilasciato un aggiornamento di sistema per OnePlus 6, in modo […] L'articolo OnePlus 6 e Razer Phone si aggiornano: arrivano le patch di maggio e diversi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.