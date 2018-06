Omicidio migrante | fermato l' uomo sospettato Vendetta per i furti

Migrante ucciso - fermato l'uomo indagato per l'Omicidio di Soumaila : Provvedimento disposto ancora prima dell'esito dei risultati dello stub. Continuano i presidi in tutta Italia

Omicidio Soumalya Sacko : fermato il killer del migrante ucciso in Calabria : Si tratta di Antonio Pontoriero, 43 anni, l'agricoltore residente nella zona di San Calogero. Il 29enne di origini maliane è stato ucciso sabato da un colpo di fucile alla testa mentre cercava lamiere in una fabbrica abbandonata.Continua a leggere

Martina - chiarezza su Omicidio migrante. Il commento del segretario del Pd sul delitto in Calabria : ROMA - 'Conosco la realtà di Rosarno, l'abbiamo seguita molto in questi anni perché abbiamo cercato di intervenire in quella realtà, ad esempio con la legge contro il caporalato. Speriamo che si ...