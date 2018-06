Oltre 10 tonnellate hashish su nave | arrestato equipaggio

Catania : sequestrate Oltre 6 tonnellate di tonno rosso : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - oltre sei tonnellate di tonno rosso sono state sequestrate dalla Guardia costiera di Catania nei porti del capoluogo etneo e di Acitrezza. Il tonno , il cui valore di mercato al dettaglio supera i 200mila euro, non era in regola con la prescritta documentazione sulla tr

Milano : Oltre 15mila tonnellate di cibo per solidarietà a Food City (2) : (AdnKronos) - Milano Food City è stata anche una grande occasione per sensibilizzare i cittadini sul problema dello spreco e promuovere i valori della solidarietà . #PIUSIAMOPIUDONIAMO, il tour delle bilance solidali, ha accompagnato tutti i principali eventi della settimana dedicata al cibo . Tour so

Raccolte Oltre 182mila tonnellate di oli lubrificanti usati - CONOU : “L’Italia è a un passo dall’obiettivo del 100%” : Un aumento di 5.000 tonnellate della raccolta, vicina ormai al 100% potenziale recuperabile, e una percentuale di riciclo tramite rigenerazione che si conferma ai massimi livelli. Sono i dati resi noti dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali usati nel corso del Villaggio per la Terra, la manifestazione organizzata da Earth Day Italia a Roma alla quale il CONOU partecipa per la prima volta come main ...