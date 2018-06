Olanda | lutto nella Casa reale | morta suicida la sorella della regina Maxima

fanpage

(Di giovedì 7 giugno 2018) La 32enne Inés Zorreguieta trovatadalla madresuadi Buenos Aires, in Argentina. Si parla di suicidio anche per i vecchi problemi psicologici che avevano colpito la donna in passato. Sotto shock la, lad', moglie del Re Guglielmo Alessandro, molto legata a Inés tanto da volerla come madrina al battesimo di una delle figlie.