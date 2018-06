Obiettivo Mondiali scherma 2021 a Milano

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il Costa Rica ai raggi X. Obiettivo : provare a ripetere quanto fatto in Brasile : Costa Rica per la seconda volta consecutiva ai Mondiali: dopo l’exploit di quattro anni fa in Brasile, i centrameRicani ritentano la sorte. Dopo essersi tranquillamente messi al sicuro nel girone di qualificazione, infatti si sono immediatamente dedicati alla preparazione al torneo iridato. Rosa: tra i 23 Costaricensi chiamati per il Mondiale, solo uno gioca in Italia. Si tratta di Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna. In sei giocano ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Francia ai raggi X. Squadra con qualità incredibili. L’Obiettivo è il titolo iridato : Parlare della Francia di Didier Deschamps come una delle favorite dei Mondiali 2018 non è certo una forzatura. Finalista due anni fa ai Campionati Europei casalinghi, quella transalpina è attualmente una delle nazionali di Calcio più ricche di talenti. Dopo l’era di Zidane, che ha portato i Bleus a vincere tutto il possibile (Mondiali 1998 ed Europei 2000), i tifosi d’Oltralpe possono essere abbastanza certi di avere una ...

Calcio - Mondiali 2018 : la Russia ai raggi X. Obiettivo minimo : gli ottavi di finale : Decima partecipazione ai Mondiali per la Russia, che non ha disputato le qualificazioni, sapendo di dover giocare nella rassegna fin dal giorno in cui (il 2 dicembre 2010) fu assegnata al Paese l’organizzazione del torneo. Soltanto amichevoli quindi per questa squadra, con un grosso punto interrogativo circa le sue reali possibilità di andare avanti nella manifestazione. Il sorteggio benevolo ha dato certamente una mano ai padroni di ...

Triathlon - Alessandro Degasperi si racconta : “Il nostro è sicuramente uno sport in crescita. L’Obiettivo è ottenere il pass per i Mondiali” : Nonostante la sua terra lo spingesse verso gli sport invernali, dal 1996, anno del suo esordio nel Triathlon dove vince i Campionati Italiani nella categoria Allievi, Alessandro Degasperi non ha mai smesso di nuotare, pedalare e correre in giro per il mondo, mettendo alla prova i propri limiti in alcuni dei Triathlon di lunga distanza – tra i più difficili e impegnativi del calendario internazionale di Ironman –, collezionando ottimi risultati ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia si arrende alla Gran Bretagna. Si complica l’Obiettivo promozione : L’Italia è stata sconfitta per 4-3 dalla Gran Bretagna nella quarta partita dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. Una sconfitta dolorosa, per come è maturata e soprattutto perché complica notevolmente l’obiettivo promozione. Gli azzurri iniziavano la giornata a pari punti con Kazakistan e Gran Bretagna, e dopo la sconfitta dei kazaki con la Slovenia (5-3, giocata nel pomeriggio) avevano la ghiotta ...

Volley - Chicco Blengini spiega le convocazioni : “Obiettivo Mondiali. Nations League ottimo test ma farò rotazioni” : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha reso nota la prima lista per la Nations League che scatterà a fine maggio. Il coach piemontesi ha convocato 26 azzurri, poi dovrà ridurre il gruppo 21 atleti: il nuovo torneo prevede 5 weekend di gare con 15 partite complessive in giro per tutto il mondo, al termine poi inizierà la preparazione per i Mondiali casalinghi. Queste le prime parole rilasciate da Chicco Blengini alla ...

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per i Mondiali a squadre. Obiettivo promozione per i team azzurri : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: Obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà ...

Volley - Chicco Blengini : “Perugia favorita per lo scudetto. Juantorena e Zaytsev? Energia positiva per l’Italia - Obiettivo Mondiali” : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, sta già sfogliando la margherita ed è pronto per diramare le convocazioni in vista della prossima Nations League, evento che sostituisce la World League e che avvicina ai Mondiali in Italia. Il coach torinese guarderà con interesse la Finale Scudetto tra Perugia e Civitanova e ha già fatto un pronostico in un’intervista rilasciata a Repubblica: “favorita è Perugia: il ...