Nuovi occhi su Pordenone

Tap : arrestato attivista. Nuovi blocchi - 2 agenti feriti : Continuano le proteste a Melendugno dopo il fermo di Saverio Pellegrino, già destinatario di un foglio di via per tre anni dal comune dove sono in corso i lavori per la realizzazione del gasdotto -

Flight e Field Jacket - i Nuovi occhiali da sole sportivi di Oakley : Oakley, tra i più importanti marchi in fatto di design e innovazione nel settore dei prodotti dello sport, segna un nuovo passo in avanti nell’evoluzione degli occhiali da sole sportivi per il ciclismo: i due nuovi modelli Flight Jacket e Field Jacket, progettati per soddisfare le esigenze dei migliori ciclisti al mondo, presentano infatti soluzioni all’avanguardia in fatto di aerodinamicità e prestazioni durante le performance in ...