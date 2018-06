Nuova Bentley Continental GT | la nobile supercar britannica alla conquista dell’Italia

sportfair

: RT @TwI_MomS: Gil Birmingham in #Yellowstone , nuova serie televisiva statunitense western del 2018 creata da Taylor Sheridan con Kevin Co… - MandarinaCinese : RT @TwI_MomS: Gil Birmingham in #Yellowstone , nuova serie televisiva statunitense western del 2018 creata da Taylor Sheridan con Kevin Co… - TwI_MomS : Gil Birmingham in #Yellowstone , nuova serie televisiva statunitense western del 2018 creata da Taylor Sheridan co… - lussostyle1 : Al Parco Valentino - Salone dell'Auto di Torino spicca la nuova #ContinentalGT -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Al Salone di Torino Parco Valentino troveremo tra le protagoniste indiscusse la meravigliosa gran turismoTra le protagoniste del Salone di Torino Parco Valentino, in calendario dal 6 al 10 giugno, troviamo la splendida e potentissimaGT. Progettata, sviluppata e creata con maestria artigianale in Gran Bretagna, questa, terza generazione diGT esalta temi e stilemi di un prodotto che ha creato quell’inconfondibile modo di essere secondo. Un insieme fatto di dettagli esclusivi, prestazioni brillanti che si fondono con il pregio delle lavorazioni artigianali e la tecnologia più innovativa, per dare vitapiù raffinata Granturismo. II propulsore dellaGT è unaversione dell’affermato W12 TSI biturbo di 6 litri, abbinato, per la prima volta, ad una trasmissione a otto rapporti e doppia ...