Autonomia - il piano del governo "Risorse e Non solo competenze" Il ministro Stefani ad Affaritaliani.it : governo, intervista di Affaritaliani.it al ministro degli Affari regionali e delle Autonomia Erika Stefani: "Incontro questa settimana i Governatori di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria che mi hanno chiesto udienza. Dobbiamo riprendere le pre-intese..."

Non solo "bufu" : le nuove parole della lingua italiana : Non solo "bufu": le nuove parole della lingua italiana Il neologismo diffuso dalla Dark Polo Gang ed entrato nella Treccani è solo l'ultimo caso di nuovi termini, ormai di uso comune, ora contemplati da vocabolari e dizionari. Ecco alcuni esempi recenti parole chiave: ...

F1 - Verstappen punge la Red Bull : “ho perso alcuni punti per strada - ma Non è stata solo colpa mia…” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa della prestazione fornita a Montecarlo, palesando poi una certa insofferenza sulle critiche rivoltegli circa il suo approccio alle gare Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara ...

MotoGP - Andrea IanNone dal prossimo anno in Aprilia : manca solo l'ufficialità : E' uno degli ultimi tasselli del mosaico del mercato ma non per questo meno interessante visto che si tratta di un Team Italiano che accoglie un pilota italiano. Il comunicato stampa è già pronto sul ...

Aggiornamento Instagram come YouTube dal 20 giugno? Video da 60 minuti e Non solo : Il prossimo Aggiornamento Instagram avrà insito qualcosa di davvero rivoluzionario. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della novità relativa ai Video di 60 minuti condivisibili proprio attraverso il social network. Ora, secondo alcune fonti, la nuova funzione sarebbe davvero imminente, ossia fissata al 20 giugno e sarà qualcosa di diverso rispetto a quanto pensato in un primo momento, il che renderà lo strumento simile a YouTube. A ...

Veronica Satti/ "Non ho visto e sentito Bobby Solo" : le motivazioni a Mattino 5 : Veronica Satti ospite in studio a Mattino 5 rivela di non aver ancora sentito o visto il padre Babby Solo, lui si è tirato indietro? Ecco la verità e le sue rivelazioni(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Il 'Gran Ghetto' di Borgo MezzaNone Non è scomparso. Si è solo spostato : Sono oltre mille i migranti ospiti dal Cara di Borgo Mezzanone ad una decina di chilometri da Foggia. Altri mille quelli che vivono nelle baracche o nelle masserie abbandonate in quella che viene chiamata la ex pista che si trova a ridosso della struttura di accoglienza. Si tratta per la maggior parte di nordafricani, che lavorano come braccianti nelle campagne. Moltissimi di loro da qualche mese vivono in tende e roulotte sistemate a pochi ...

Assunzioni settore alberghiero 2018 : offerte lavoro anche all'estero per l'estate e Non solo - : Per chi sogna di lavorare nel mondo del turismo/alberghiero abbondano le offerte lavoro relative all'estate 2018. Le proposte riguardano un resort sul Garda e chef a Malta. Vediamo di che cosa si tratta e come candidarsi. lavoro ...

Grande Fratello - al party Luigi Favoloso Non era solo : «Nina Moric voleva marcare il territorio» : Luigi Favoloso sta cercando di riconquistare la sua Nina Moric , ma non si sbilancia sull'esito dei suoi tentativi. L'unica cosa certa è che si sono presentati insieme alla festa del Grande Fratello, ...

Vescovo Nosiglia : 'Servono piani per i bimbi rom - Non è solo un problema di ordine pubblico' : Città del Vaticano - La tutela dei diritti dei Rom 'va di pari passo con i doveri che ne conseguono e tutti sono chiamati a fare la loro parte e ad assumersi le necessarie responsabilità'. Monsignor ...

**Infrastrutture : Conte - dramma in Puglia per un solo binario - Non indifferente** : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Io sono pugliese, pensare ci sia un solo binario”, causa di “uno scontro tra due treni” che ha provocato morti e feriti “non mi lascia assolutamente indifferente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ricordando così l’incidente tra Andria e Corato che provocò 23 morti e oltre 50 feriti. L'articolo **Infrastrutture: Conte, dramma in Puglia per un solo ...

Samsung Internet Browser Beta si aggiorna con Intelligent Scan e Non solo : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 7.4 portando diverse novità: tra queste spiccano il supporto all'Intelligent Scan di Galaxy S9 e S9 Plus e la nuova modalità di lettura personalizzabile con font, dimensioni e sfondo. L'articolo Samsung Internet Browser Beta si aggiorna con Intelligent Scan e non solo proviene da TuttoAndroid.

La flat tax conviene solo ai ricchi? Le parole (Non dette) da Salvini sulla riforma fiscale : "È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse". La polemica politica del giorno gira intorno ad una frase che il Ministro Salvini non ha detto. In diretta radiofonica il vice premier...