Non è una crisi | ma le parole di Conte sulla Russia non sono piaciute affatto alla Nato

World Oceans Day' : da GRT Group una soluzione per dare valore alla plastica Non riciclabile : ... riducendone l'impatto ambientale e la sua presenza nei mari, negli oceani e più in generale nell'ambiente? Una soluzione arriva da GRT Group - società operante nel settore dell'economia circolare - ...

Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: "Mamma non ci mancherai" Quello di Gina e Jay è tutt'altro che un messaggio commovente: "Ci hai abbandonati e sei fuggita con il fratello di papà". Ma su Twitter difendono la donna

La riforma europea dell’immigrazione è fallita - e Non è una buona notizia : Il nuovo governo ha descritto come «una vittoria» la bocciatura della riforma del Regolamento di Dublino, ma il rischio è tenerci le cose come sono oggi The post La riforma europea dell’immigrazione è fallita, e non è una buona notizia appeared first on Il Post.

Renzi alla commemorazione di Bob Kennedy, la sua lettura: "Pil non misura lo spirito di una nazione". L'ex Premier ha letto un passaggio del famoso discorso in Kansas di RFK

Coldiretti Molise : danni da fauna selvatica - un'emergenza Non più derogabile : ... in primis con l'Assessorato all'Agricoltura, affinché venga inserito in tempi rapidi nell'agenda politica. Il problema è di una gravità estrema, essendo il numero dei cinghiali oramai fuori ...

Salvini disegna una flat tax che farà pagare di meno ricchi e Non - e riparte la rissa : 'tassa iniqua' : E' la conferma che a guadagnarci saranno soprattutto i ricchi - attacca il Pd. Critico anche Leu che chiede a Salvini di rileggersi la Costituzione. Forza Italia, favorevole, chiede quali i tempi di ...

Veronica Panarello, oggi la nuova udienza del processo d'Appello sulla morte del piccolo Lorys Stival. L'ultima strategia della Difesa prima della sentenza.

Mercati - perché l’Italia Non rischia una crisi del debito : Dal 2013, il Tesoro ha lentamente rifinanziato il debito spuntando tassi sempre più bassi, riducendo i costi per onorare il debito. Essendosi assicurato tassi a lungo termine bassi, il pagamento degli interessi annuali equivale solamente al 3,6% del Pil, il valore più contenuto da decenni...

Processo Loris - la difesa di Veronica : "Una mamma Non può uccidere un figlio senza un movente" : Manca un vero movente del delitto. E' questo il punto sul quale fa leva la difesa di Veronica Panarello, rappresentata dall'avvocato Francesco Villardita. La mamma di Santa Croce Camerina non aveva alcun motivo per

Forbes pubblica la classifica dei 100 atleti più pagati al mondo - ma Non c'è una sola donna - : Quest'anno neanche la tennista Serena Williams, reduce dalla maternità, è riuscita ad accaparrarsi un posto nella graduatoria degli sportivi più remunerati del globo

Anche per il 2018 Forbes ha stilato la top 100 degli atleti più pagati al mondo. La classifica internazionale contempla nomi di atleti provenienti da 22 paesi, anche se gli americani la dominano con protagonisti del baseball, del basket e del calcio.Al primo posto c'è il pugile Floyd Mayweather grazie al premio di 275 milioni di dollari per il suo incontro di boxe svoltosi in agosto contro la stella UFC Conor McGregor

La nuova teoria dei terrapiattisti : 'L'Australia è una bufala - Non esiste' : Diffondete la verità nel mondo: l'Australia non esiste, è solo una copertura per nascondere uccisioni a sangue freddo di oltre 100mila persone. Non è giusto, e noi non lo accetteremo mai. Lottate per ...

Malagò : '8 anni a Magnini? E' una richiesta - Non una sentenza' : ROMA - ' Magnini? È importante specificare che questa è una richiesta, ben lungi dall'essere un giudizio definitivo sulla questione '. Lo ha detto il presidente del Coni , Giovanni Malagò , ...

'Per Magnini Non è una sentenza' : 'Magnini? È importante specificare che questa è una richiesta, ben lungi dall'essere un giudizio definitivo sulla questione'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando le ...