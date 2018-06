Non ci mancherai | ecco l' agghiacciante necrologio scritto da due figli per la

Usa - il necrologio shock dei figli di una 80enne : “Mamma Non ci mancherai” : Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: “Mamma non ci mancherai” Quello di Gina e Jay è tutt’altro che un messaggio commovente: “Ci hai abbandonati e sei fuggita con il fratello di papà”. Ma su Twitter difendono la donna Continua a leggere L'articolo Usa, il necrologio shock dei figli di una 80enne: “Mamma non ci mancherai” proviene da NewsGo.

"Non ci mancherai". I figli annunciano la morte della madre con un brutale necrologio : Kathleen Dehmlow è morta il 31 maggio a Springfield all'età di 80 anni, il giornale locale ha riportato il suo necrologio, redatto dai suoi due figli, che nelle poche righe a loro disposizione chiariscono bene un concetto: non ci mancherà.Nel testo, apparso sulla Redwood Falls Gazette, inizialmente vengono riportate le informazioni tradizionali: data di nascita, matrimonio, nascita dei primi due figli. Scorrendo ancora, ...