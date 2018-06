Noleggio a lungo termine | ecco perché piace sempre più anche ai privati

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l’auto a Noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli automobilisti che hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula del noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. È quanto emerge dalla ricerca "noleggio a lungo ...

BrumBrum e Arval - Nuovo servizio di Noleggio lungo termine per i privati : BrumBrum e Arval presentano un Nuovo servizio di noleggio a lungo termine per privati. Questo settore è in costante crescita e rappresenta un'alternativa all'acquisto: la nuova proposta offre un canale interamente online per semplificare il contatto e la gestione del cliente.Canone unico, anticipo zero e 100.000 km. Dopo aver esplorato il veicolo selezionato a 360 gradi attraverso un portale dedicato è possibile accedere all' e-commerce e ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l'auto a Noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l’auto a Noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli automobilisti che hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula del noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. È quanto emerge dalla ricerca "noleggio a lungo ...

Noleggio a lungo termine : è boom tra i privati : I privati stanno gradualmente cominciando a rinunciare all’acquisto dell’auto optando sempre più spesso verso nuove forme di condivisione, dal car sharing al Noleggio a lungo termine. Oggi sono...

Cresce il ricorso delle pmi a leasing - leasing strumentale e Noleggio a lungo termine : Il leasing si conferma la seconda forma di finanziamento più utilizzata dalle pmi dopo lo scoperto bancario per dotarsi di macchinari, attrezzature, impianti e beni strumentali per lo svolgimento delle proprie attività...

Rent2go - nasce una nuova azienda italiana di Noleggio a lungo termine : Un recente sondaggio realizzato da Quintegia ha evidenziato come metà degli automobilisti italiani sia interessata, in luogo delle formule tradizionali, a quella del noleggio a lungo termine. Che non a caso, ultimamente, trova sempre più proseliti anche tra gli utenti privati oltre che tra le aziende. Il grandi player internazionali del settore hanno quasi sempre alle spalle gruppi bancari che li supportano (un esempio su tutti è ALD, di ...

Assilea : "+18% leasing e Noleggio a lungo termine in 1° trimestre 2018" : Nel primo trimestre 2018, si registra una crescita del 12% dello stipulato leasing e noleggio a lungo termine, con un +18% nel comparto strumentale . A maggio 2018, il leasing si conferma come il ...