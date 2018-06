' No aumento dell' Iva | basta studi di settore | onesti fino a prova contraria

Di Maio : «No all’aumento dell’Iva» Sull’evasione : «Invertire onere prova» : Il vice premier all’assemblea di Confcommercio ha ribadito che metterà mano su molti strumenti adottati questi anni per contrastare l’evasione fiscale. E sull’Iva dice: «Non aumenterà»

Di Maio promette : "Niente aumento dell'Iva" : Messaggio di Mattarella: "Impegno di tutti per tutelare crescita e risparmio". Sangalli: "Sull'Iva non si tratta o baratta". "Avete la mia parola che non aumenterà" - ha detto Di Maio, aggiugendo che "sui conti contratteremo con l'Europa dicendo anche dei no"

aumento dell’Iva - Di Maio spiega l’intenzione del governo : “L’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. È quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in occasione dell’assemblea di Confcommercio. Poco prima, parlando sempre all’Assemblea Generale della Confederazione, il presidente Carlo Sangalli ha scandito con forza: “Sull’Iva non si tratta e non si baratta”. L’Aumento “viene ...

Fisco - Delrio (capogruppo Pd) : “Collaboreremo da subito contro l’aumento dell’Iva” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, si dice pronto a collaborare con il governo perché non aumenti l’Iva. “Bisogna abbassare le tasse non ai singoli ricchi ma alle imprese, è questa la strada che abbiamo indicato con chiarezza, e abbiamo bisogno di mettere più soldi in tasca agli italiani, che quello che abbiamo fatto con gli 80 euro”, dice Delrio arrivando all’assemblea di Confcommercio. “Sono le ...

Sangalli : aumento Iva sarebbe beffa e fine certa della ripresa : Roma, 7 giu. , askanews, Gli aumenti dell'Iva previsti per il 2019 dalle cleusole di salvaguardia sarebbero 'una beffa, oltre che la fine certa delle già modeste prospettive di ripresa'. Lo ha detto ...

Coldiretti : importante scongiurare l’aumento delle aliquote Iva : E’ importante scongiurare l’aumento delle aliquote Iva per evitare una pericolosa spirale recessiva in una situazione in cui i consumi interni risultano particolarmente deboli, soprattutto per effetto del forte calo degli alimentari. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il brusco calo del commercio al dettaglio ad aprile che su base annua scende del 4,6% con una punta per l’alimentare che crolla del 7,3% in valore e ...

Massafra. aumento della TARI. La nota del Partito Democratico cittadino : ... facendo passare realmente il principio che ci sono benefici per l'economia familiare. Nell'ultimo anno all'impegno già profuso dei cittadini per differenziare i rifiuti, con buoni risultati, si è ...

Perché l'aumento dello spread non preoccupa il settore privato : La questione dell'aumento dello spread è rilevante ma non preoccupa il settore privato se non per l'aumento dei costi di finanziamento delle imprese. E' interessante notare che le aziende maggiori si ...

IVA - Salvini allontana l'aumento. Tutti i rischi dell'imposta al 25% : Serve una scelta politica condivisa per eliminare, una volta per tutte, questa spada di Damocle che pende sull'economia e ipoteca le leggi di Bilancio fin dal 2011" , aveva concluso Bussoni.

Veronica De Romanis : "Debito diminuito con Monti" - ma aumentò/ Video - gaffe dell'economista con Alberto Bagnai : Veronica De Romanis: "Debito diminuito con Monti", ma aumentò. gaffe dell'economista in un confronto con il leghista Alberto Bagnai ad Agorà, ecco il Video (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 01:06:00 GMT)

Matteo Salvini ai giornalisti in Senato : "Non siamo stati eletti per far scattare l'aumento dell'Iva" : "Sicuramente non siamo stati eletti per aumentare l'Iva e le tasse". Così Matteo Salvini, rispondendo alla domande dei cronisti al Senato. "L'unica cosa da non fare è svendere a pezzettini Alitalia: il turismo è il nostro petrolio e noi non possiamo non avere una compagnia di bandiera forte. Questo è poco ma sicuro, se Serve anche con l'intervento dello Stato", ha aggiunto il ministro dell'Interno.Quanto ai migranti ...

Il rischio è l'aumento delle diseguaglianze : Nonostante le turbolenze finanziarie dei giorni scorsi, rispetto alla crisi economica di circa 10 anni fa il nostro paese è molto meno a rischio. L'Italia è più sicura sia per propri meriti, con miglioramenti ad esempio nei conti nazionali, nella situazione delle banche, sia grazie alla crescita delle economie europee, dell'economia mondiale e di qualche timido meccanismo di solidarietà internazionale introdotto in ...

Coldiretti - inflazione : aumento dell’11 - 2% dei prezzi della frutta per il clima pazzo : A spingere l’inflazione sono gli effetti del clima impazzito che ha provocato l’aumento congiunturale dell’11,2% dei prezzi della frutta, duramente colpita dal maltempo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’andamento dei prezzi a maggio. Quest’anno – sottolinea la Coldiretti – è infatti sparito dagli alberi un frutto su quattro per il crollo dei raccolti in tutta Europa a causa dell’andamento ...