No alla festa dei gigli | proteste e blocchi stradali nel Napoletano

Art.1-Mdp - un incontro su lavoro e precarietà alla festa Provinciale di Marina : Interverranno Maria Cecilia Guerra, docente di Economia presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Luigi Giove, segretario regionale di CGIL e alcuni rappresentanti del mondo del lavoro e del ...

World Pest Day 2018 : domani la seconda Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione : Rentokil, leader Mondiale nel Pest Control e attiva in oltre 68 paesi nei 5 continenti, celebra il 6 giugno il secondo World Pest Day. La Giornata Mondiale della Sensibilizzazione alla Disinfestazione è stata istituita nel 2017 con lo scopo di prevenire i rischi per la salute pubblica, informando e sensibilizzando i cittadini rispetto all’importante azione svolta dalle imprese di Disinfestazione per la protezione dell’ambiente, così come degli ...

Marine Le Pen alla festa del 2 giugno : PARIGI, 4 GIU - La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, è presente stasera all'ambasciata d'Italia a Parigi per le celebrazioni della festa della Repubblica. Le Pen, invitata in ...

Marine Le Pen alla festa del 2 giugno all'ambasciata italiana a Parigi : "È un momento di grande entusiasmo" : La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, è andata all'ambasciata d'Italia a Parigi per le celebrazioni della festa della Repubblica.Le Pen, invitata in quanto membro della Commissione esteri in Parlamento, è la prima dirigente dell'ex Fronte presente ai festeggiamenti del 2 giugno, dove la Francia è quest'anno rappresentata dalla ministra per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau."Sono qui anche perché ...

Maliano ucciso - tensione alla manifestazione in Calabria : "Soumaila - uno di noi" | LE FOTO : tensione a San Ferdinando, nel giorno della mobilitazione decisa dopo l'omicidio di Soumaila Sacko, il 29enne Maliano.

Maliano ucciso - tensione alla manifestazione in Calabria : tensione a San Ferdinando, in Calabria, nel giorno della mobilitazione decisa dopo l'omicidio di Soumaila Sacko, il 29enne Maliano. Un gruppo di migranti, provenienti dalla tendopoli nella quale ...

Tornava dalla festa con amici il 42enne morto in moto

DI PADRE IN FIGLIO. Stasera la festa : dalla Lazio femminile alle vecchie glorie. E la sorpresa in Nord : Ci sarà anche il club manager Peruzzi: attesi, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, 25.000 persone con i biglietti acquistabili fino alle 18 di oggi.

Vicenza. alla Muttoni la festa della lettura aumentata : A conclusione di “Maggio mese dei libri”, la scuola secondaria di primo grado “F. Muttoni” dell’Istituto comprensivo 6 di Vicenza,

Bari - alla festa della Repubblica armato di accetta - diffonde il panico : Molta paura ieri mattina quando, poco dopo le 10, a Bari, nei pressi dell'area transennata di Largo Adua, dove stava per iniziare la parata commemorativa della festa della Repubblica, un uomo di 53 anni barese, è stato fermato da due agenti della polizia ed è stato trovato in possesso di un'accetta lunga 37 centimetri e con lama di 10 che nascondeva sotto una divisa mimetica militare.È stato l'atteggiamento dell'uomo a insospettire i due vigili ...